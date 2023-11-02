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Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisi müjdesi verdi! Evlilik kredisi Meclise geliyor!

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisi müjdesi verdi: Çalışmaları tamamladık. Meclis’te görüşülecek. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz.

Fatma Göksu Fatma Göksu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Kasım 2023 Güncelleme 02 Kasım 2023, 07:01
Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisi müjdesi verdi! Evlilik kredisi Meclise geliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi sağlayacak Aile ve Gençlik Bankası'nın yeni yıldan önce kurulacağını söyledi. Bakan Göktaş, "Tüm çalışmalarımızı tamamladık. Meclis'te görüşülecek. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz" dedi.



18-27 YAŞ KRİTERİ
Kabine toplantısı sonrasında soruları yanıtlayan Bakan Göktaş, AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz.




Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şu anda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'ndan da faydalanması gerekiyor. Gelir ve yaş kriterini de karşılamalılar. Yaş kriteri 18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık, sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz."




2 YIL GERİ ÖDEMESİZ
Evlilik kredisinin hayata geçmesi için ilk önce Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gerekiyor. Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifi Meclis'te görüşülecek. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira, faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 vadeli evlilik kredisi bu banka üzerinden dağıtılacak.

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