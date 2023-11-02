Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisi müjdesi verdi! Evlilik kredisi Meclise geliyor!

18-27 YAŞ KRİTERİ Kabine toplantısı sonrasında soruları yanıtlayan Bakan Göktaş, AK Parti 'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisi ne ilişkin şunları söyledi: "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz.







Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şu anda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'ndan da faydalanması gerekiyor. Gelir ve yaş kriterini de karşılamalılar. Yaş kriteri 18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık, sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz."