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2 yıl ertelemeli; 2.000.000 TL + 180 ay (15 yıl) vade fırsatı geliyor! 1.20 faizli konut kredisi taksit tablosu şekillendi! 2+1 3+1 daireler...

Bu kampanya, ilk ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşlar için oldukça önemlidir. Uygun faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleri, konut sahibi olma hedefini gerçekleştirmeyi daha erişilebilir hale getirirken, aynı zamanda finansal yükü hafifletir. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, ilk ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşlara sunulan bu kampanya, %1.20 faiz oranı ve 15 yıla (180 ay) kadar uzanan vade seçenekleri ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu düşük faiz oranı, konut sahibi olmak isteyenlere önemli bir avantaj sağlamaktadır. İşte bu kampanyanın detayları ve başvuru tarihleri...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 15:25 Güncelleme 02 Kasım 2023, 15:29
2 yıl ertelemeli; 2.000.000 TL + 180 ay 15 yıl vade fırsatı geliyor! 1.20 faizli konut kredisi taksit tablosu şekillendi! 2+1 3+1 daireler...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada, ilk konut sahibi olmak isteyen vatandaşları desteklemek amacıyla Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde dar gelirliye konut kampanyası başlatılacağını duyurdu. Bu kampanya, düşük faizli konut kredisi fırsatları sunarak ev sahibi olmak isteyenlere yardımcı olmayı hedefliyor. Söz konusu kredi için beklenti ise 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranına sahip olması yönünde. İşte geri ödeme tablosu ve tasit hesaplaması haberimizde...

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İKİNCİ EV ALIMINA SINIRLAMA!

BDDK, ikinci konutunu alacaklar için kredi sınırlaması getirdi. Tapusu olan tüketici, yeni bir ev daha isterse, evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Bu kararla yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması amaçlanırken, hiç evi olmayan vatandaşlar için yeni bir kampanya gündeme geldi.

Buna göre, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi imkanı geliyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA!

İlk evini alacaklara müjde gibi haber geldi. Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacağını belirtti.

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk kez ev alacaklar için hayata geçirilmesi beklenen İlk Evim kampanyası ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Söz konusu kredi için beklenti ise 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranına sahip olması yönünde.

Düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Kampanyaya ilişkin çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanması ardından konunun önümüzdeki günlerde Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

Konu ile ilgili gelişmeler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.

KONUT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Daha önce benzer türden sayılabilecek kampanyalarda, örneğin taşınmazı alacağı şehirde yakın zamanda (son 1 yılda) konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa da hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler getirilebilir.

Özellikle ilk defa konut alacak kişiler için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir.

VADE NE KADAR OLACAK?

Daha önce hayata geçirilen kampanyalara baıkldığında kredi vade süresinin uzatılması bekleniyor. Düşük faizli ev kampanyası ile ilk evini alacaklara 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.

İLK KEZ EV ALACAKLARA FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

İkinci evine alacak olanlara evin değerinin yüzde 90'ı yerine yüzde 22.5 oranında kredi imkanı sunulurken ilk kez ev alacaklara ise yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor.

ÖRNEK HESAPLAMA

Kredi türü: Konut kredisi

Kredi tutarı: 2.000.000 TL

Kredi vadesi: 180 ay

Faiz oranı: 1.20

2.000.000 TL 180 Ay vadeli konut kredisini %1,20 faiz oranı ile alırsanız:

Aylık Taksit: 27.174,45 TL

Faiz Oranı: %1,20

Toplam Tutar: 4.891.401,03 TL

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