2 yıl ertelemeli; 2.000.000 TL + 180 ay (15 yıl) vade fırsatı geliyor! 1.20 faizli konut kredisi taksit tablosu şekillendi! 2+1 3+1 daireler...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada, ilk konut sahibi olmak isteyen vatandaşları desteklemek amacıyla Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde dar gelirliye konut kampanyası başlatılacağını duyurdu. Bu kampanya, düşük faizli konut kredisi fırsatları sunarak ev sahibi olmak isteyenlere yardımcı olmayı hedefliyor. Söz konusu kredi için beklenti ise 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranına sahip olması yönünde. İşte geri ödeme tablosu ve tasit hesaplaması haberimizde...

İKİNCİ EV ALIMINA SINIRLAMA!

BDDK, ikinci konutunu alacaklar için kredi sınırlaması getirdi. Tapusu olan tüketici, yeni bir ev daha isterse, evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Bu kararla yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması amaçlanırken, hiç evi olmayan vatandaşlar için yeni bir kampanya gündeme geldi.

Buna göre, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi imkanı geliyor.