Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçe sunumu yaptı: ’Hedef yüksek büyüme, kalıcı refah artışı’

KUR RİSKİ YOK

Bankacılık sektörünün sağlam yapısını koruduğunu belirterek, "Sektör, güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve yeterli likidite düzeyi ile sağlıklı bir görünüme sahiptir. Eylül itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18.5 ile yasal gereklilik olan yüzde 8'in oldukça üzerinde, takipteki kredilerin oranı ise yüzde 1.5 gibi düşük bir seviyededir.