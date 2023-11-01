Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçe sunumu yaptı: ’Hedef yüksek büyüme, kalıcı refah artışı’

KUR RİSKİ YOK
Bankacılık sektörünün sağlam yapısını koruduğunu belirterek, "Sektör, güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve yeterli likidite düzeyi ile sağlıklı bir görünüme sahiptir. Eylül itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18.5 ile yasal gereklilik olan yüzde 8'in oldukça üzerinde, takipteki kredilerin oranı ise yüzde 1.5 gibi düşük bir seviyededir.
Sektörün kur riski bulunmamakta, yabancı para net genel pozisyonu 4.3 milyar dolar fazla vermektedir. Bankacılık sektörünün yurt dışı borçlarını çevirebilme kabiliyeti yüksektir" ifadelerini kullandı. Şimşek, makroekonomik dengeleri gözeterek mali disiplinden ödün vermeden, stratejik ölçütlere dayalı, makul risk düzeyi ve uygun maliyetli borçlanma politikasına devam edeceklerini söyledi. Vergi sisteminde etkin olmayan istisna, indirimlerin kaldırılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Şimşek, bu kapsamda temel vergi kanunlarını gözden geçirdiklerini anlatttı.