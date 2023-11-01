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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçe sunumu yaptı: 'Hedef yüksek büyüme, kalıcı refah artışı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatın katkıda bulunduğu bir büyüme hedeflediklerini anlatarak, "Yüzde 5 büyüme ile milli gelirin 1.3 trilyon doları aşmasını, kişi başı milli gelirin 14 bin 855 dolara yükselmesini hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Kasım 2023 Güncelleme 01 Kasım 2023, 07:00
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçe sunumu yaptı: ’Hedef yüksek büyüme, kalıcı refah artışı’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarının en önemli öncelikleri olduğunu, önümüzdeki dönemde para, maliye ve gelirler politikasını eşgüdüm içerisinde yürüteceklerini belirterek, üretim, verimliliği artırıcı yapısal reformların hayata geçirileceğini söyledi.

Şimşek, "Vatandaşımızın alım gücünün korunması sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarı ön koşuldur, yoğun çabalarımız bunu gerçekleştirmeye yöneliktir. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" dedi.

YÜZDE 4.4 BÜYÜME
Bakanlığının 2024 yılı bütçesini Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na sunan Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 4.4, 2024'te yüzde 5 büyümesinin beklendiğini kaydetti. İhracatın katkıda bulunduğu bir büyüme hedeflediklerini anlatan Şimşek, "Yüzde 5 büyüme ile milli gelirin 1.3 trilyon doları aşmasını, kişi başı milli gelirin 14 bin 855 dolara yükselmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

KUR RİSKİ YOK
Bankacılık sektörünün sağlam yapısını koruduğunu belirterek, "Sektör, güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve yeterli likidite düzeyi ile sağlıklı bir görünüme sahiptir. Eylül itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18.5 ile yasal gereklilik olan yüzde 8'in oldukça üzerinde, takipteki kredilerin oranı ise yüzde 1.5 gibi düşük bir seviyededir.

Sektörün kur riski bulunmamakta, yabancı para net genel pozisyonu 4.3 milyar dolar fazla vermektedir. Bankacılık sektörünün yurt dışı borçlarını çevirebilme kabiliyeti yüksektir" ifadelerini kullandı. Şimşek, makroekonomik dengeleri gözeterek mali disiplinden ödün vermeden, stratejik ölçütlere dayalı, makul risk düzeyi ve uygun maliyetli borçlanma politikasına devam edeceklerini söyledi. Vergi sisteminde etkin olmayan istisna, indirimlerin kaldırılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Şimşek, bu kapsamda temel vergi kanunlarını gözden geçirdiklerini anlatttı.

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