Fiyat oyununa fren: Taşınmaz ve ikinci el araç satışında uygulanacak sahte ilan tedbirleri yürürlüğe girdi

Konut ve ikinci el otomobilde fahiş fiyatları önleyecek yeni ilan düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren elektronik ilan sitelerine ilan verecek tüm kişiler TC kimlik numarası, ad-soyad ve cep numarası bilgilerini Ticaret Bakanlığı'nca kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) girmekle yükümlü olacak.

Gerçeğe aykırı, aldatıcı veya sahte taşıt ve taşınmaz ilanlarının önlenmesi, ilan kirliliğinin engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflenirken, gerçeğe aykırı verilen her bir ilan için ilan verene 10 bin ile 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak.