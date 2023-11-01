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Emeklilik yaşınız değişti hemen bakın! SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemi şekillendi

Emeklilik sisteminde önemli bir değişikliğe gidiliyor. Yaklaşık 1 milyon kişiyi etkileyecek bu yeni düzenleme emeklilik tablosunu değiştiriyor ve daha önceki yıllara göre daha az prim ödeyenler için erken emeklilik imkanı sunuyor. Düzenleme kapsamında Bağ-Kur ve SSK primlerini eşitleyerek prim ödeme süresini kısaltacak ve emeklilik için gerekli prim gün sayısını azaltacak. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için bu düzenleme daha erken emeklilik şansı sunacak.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 09:31 Güncelleme 01 Kasım 2023, 09:31
Emeklilik yaşınız değişti hemen bakın! SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemi şekillendi

Düzenleme kapsamında Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek ve 9 bin gün olan prim ödeme şartı 7.200 güne indirilecek. Şu an için prim ödeme şartı 9 bin gün olan emeklilik için yeni düzenleme ile bu sayı 7.200 güne düşüyor. Ayrıca tarih kriterleri de belirlenecek ve düzenleme, tüm süreleri kapsayacak şekilde tasarlanacak. Bu düzenleme özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşları etkileyecek ve prim ödeme süresini kısaltarak daha erken emeklilik fırsatı sunacak.

DAHA ERKEN EMEKLİLİK İMKâNI

Bu değişiklik özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için müjde niteliği taşıyor. Yapılan düzenleme sayesinde 1 milyonun üzerinde kişi, 5 yıl daha erken emekli olma şansına sahip olacak. Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilecek ve emekli olma sürelerini kısaltabilecek.

EYT'LİLER DE İLGİLENECEK

Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne düşüyor. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular, 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına giren EYT'liler de, erken emeklilik imkânından yararlanabilecek.

Yapılacak düzenlemeyle esnafların emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnaflar bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek. Bu düzenleme erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı alma fırsatını da sunacak.

DEĞİŞEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlenmişti.

Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak devam ediyordu. Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lular, daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalmayacaklar.

SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağladıklarında emekli olabiliyorlar.

BAĞ-KUR EMEKLİLİK ŞARTLARI

Mevcut durumda Bağ-Kur'da emeklilik için gerekli prim gün sayıları şu şekildedir:

Normal emeklilik: Kadınlar için 20 tam yıl (7200 gün), erkekler için 25 tam yıl (9000 gün) prim.
Kısmi emeklilik: Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.

Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Yapılacak düzenleme ile SGK'lılar gibi 7200 prim gün ödemesi yapacaklar. Bu düzenleme emeklilik sürecini hızlandıracak ve daha fazla kişiye erken emeklilik fırsatı sunacak.

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