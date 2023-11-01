Emeklilik yaşınız değişti hemen bakın! SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemi şekillendi

Düzenleme kapsamında Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek ve 9 bin gün olan prim ödeme şartı 7.200 güne indirilecek. Şu an için prim ödeme şartı 9 bin gün olan emeklilik için yeni düzenleme ile bu sayı 7.200 güne düşüyor. Ayrıca tarih kriterleri de belirlenecek ve düzenleme, tüm süreleri kapsayacak şekilde tasarlanacak. Bu düzenleme özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşları etkileyecek ve prim ödeme süresini kısaltarak daha erken emeklilik fırsatı sunacak.