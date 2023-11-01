Emeklilik yaşınız değişti hemen bakın! SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemi şekillendi

Yapılacak düzenlemeyle esnafların emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnaflar bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek. Bu düzenleme erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı alma fırsatını da sunacak.
DEĞİŞEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlenmişti.
Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak devam ediyordu. Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lular, daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalmayacaklar.
SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağladıklarında emekli olabiliyorlar.
BAĞ-KUR EMEKLİLİK ŞARTLARI
Mevcut durumda Bağ-Kur'da emeklilik için gerekli prim gün sayıları şu şekildedir:
Normal emeklilik: Kadınlar için 20 tam yıl (7200 gün), erkekler için 25 tam yıl (9000 gün) prim.
Kısmi emeklilik: Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.