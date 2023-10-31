Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! İstanbul-Ankara 80 dakikaya iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-İstanbul arasında yeni bir otoyol projesi çalışıyoruz. Ankara'dan başlayıp Nallıhan-Göynük-Akyazı üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu ile buluşmuş olacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-İstanbul arasında yeni bir otoyol projesi çalışıyoruz. Ankara'dan başlayıp Nallıhan-Göynük-Akyazı üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu ile buluşmuş olacak" dedi.
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Taşoluk İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Uraloğlu, "Yeni hatlar döşemek, yeni hava alanları açmak lazım. İstanbul-Ankara arasında Süper Hızlı Tren Hattı projemiz var. 4 istasyon olacak muhtemelen. 80-85 dakikalık bir seyahat süresi ile neredeyse kapıdan kapıya seyahat imkanı tanımış olacağız. 350 kilometre hıza sahip" diye konuştu.
ERDEMİR'İN YÜKSEK FIRINI ZÜBEYDE YENİDEN DEVREDE
Oyak'ın maden metalürji şirketlerinden Erdemir, 2'nci yüksek fırını "Zübeyde"yi yenileyerek Cumhuriyetin 100. yıldönümünde törenle devreye aldı. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adını taşıyan ve Türk mühendislerin emeğiyle ortaya çıkan yeni 2'nci Yüksek Fırınımız 'Zübeyde'yi Türk sanayisine armağan ediyoruz. Erdemir'in yeni yatırımı, ülke sanayisi için kritik önemdeki demirçelik sektöründe dışa bağımlılığı azaltma hedefine katkı sağlayacak" ifadesini kullandı. Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Gürtan Damar ise, şirketin gerçekleştirdiği büyük yatırımlar, modern teknolojisi, insan kaynağı ve birikimiyle her zaman Türk çelik sektörü için öncü olduğunu belirtti. Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker de "Tüm sistemleri ve destek ekipmanları ile son teknolojiye sahip olan 2'nci yüksek fırının kapasitesi 1 milyon 625 bin tondan 1 milyon 775 bin tona çıktı" diye konuştu.
'ÖNCELİĞİMİZ REFAHI ARTIRMAK'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, makroekonomik istikrarın güçlendirilmesine yönelik öncelikli hedefin, enflasyonu orta vadede kalıcı şekilde tek haneli rakamlara düşürmek ve fiyat istikrarını pekiştirmek olduğunu belirtti. Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda 12. Kalkınma Planı'na ilişkin yaptığı sunumda, "Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken, hayat pahalılığının sebep olduğu olumsuzlukları bertaraf edecek şekilde gerekli politikalar da hayata geçirilecektir. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi memur, işçi ve emekli vatandaşlarımızı enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak ve refah seviyelerini artırmak da önceliğimiz olmaya devam edecektir" dedi.
EKK'DAN AVANS KREDİSİ KARARI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında, Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri Programı'nın, Merkez Bankası'nın hedefleriyle uyumlu çerçevede tasarlanmasının kararlaştırıldığı, uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğindeki dış finansman kaynakları hakkında değerlendirme yapıldığı kaydedildi.
1.2 MİLYON KİŞİ EVDE ÇALIŞIYOR 1.2 MİLYON KİŞİ EVDE ÇALIŞIYOR
HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet- İş Sendikası'nın raporunda, Türkiye'de 1.2 milyon civarında ev işçisinin bulunduğu ve yüzde 80'inin kayıt dışı çalıştığı belirtildi. Ev işçilerinin yüzde 90'ının kadınlardan oluştuğuna işaret edilen raporda, "Ev işçisinin 'işçi' sayılabilmesi için yeni bir politika geliştirilmeli. İş Kanunu kapsamına alınmalı" denildi.