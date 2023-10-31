Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! İstanbul-Ankara 80 dakikaya iniyor





ERDEMİR'İN YÜKSEK FIRINI ZÜBEYDE YENİDEN DEVREDE

Oyak'ın maden metalürji şirketlerinden Erdemir, 2'nci yüksek fırını "Zübeyde"yi yenileyerek Cumhuriyetin 100. yıldönümünde törenle devreye aldı. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adını taşıyan ve Türk mühendislerin emeğiyle ortaya çıkan yeni 2'nci Yüksek Fırınımız 'Zübeyde'yi Türk sanayisine armağan ediyoruz. Erdemir'in yeni yatırımı, ülke sanayisi için kritik önemdeki demirçelik sektöründe dışa bağımlılığı azaltma hedefine katkı sağlayacak" ifadesini kullandı. Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Gürtan Damar ise, şirketin gerçekleştirdiği büyük yatırımlar, modern teknolojisi, insan kaynağı ve birikimiyle her zaman Türk çelik sektörü için öncü olduğunu belirtti. Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker de "Tüm sistemleri ve destek ekipmanları ile son teknolojiye sahip olan 2'nci yüksek fırının kapasitesi 1 milyon 625 bin tondan 1 milyon 775 bin tona çıktı" diye konuştu.