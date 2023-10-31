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Primini tamamla tazminatını al! İstifa ederek kıdemi almak için en az ne kadar çalışmak gerekiyor? İşe başlangıca göre şartlar nasıl değişiyor? Nelere dikkat edilmeli?

Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirenler işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabiliyor. Burada gereken asgari prim gün sayısı işe giriş tarihine göre değişiyor. 2008 sonrası işe başlayanlarda en az 4 bin 600-5 bin 400 gün prim yetiyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ekim 2023 Güncelleme 31 Ekim 2023, 07:01
Primini tamamla tazminatını al! İstifa ederek kıdemi almak için en az ne kadar çalışmak gerekiyor? İşe başlangıca göre şartlar nasıl değişiyor? Nelere dikkat edilmeli?

Çalışanların en büyük güvencesi olan kıdem tazminatı sadece işten çıkartılanlara değil, bazı hallerde kendi isteğiyle ayrılanlara da ödeniyor. Haklı fesih, erkeklerin askerlik, kadınların evlilik nedeniyle ayrılmaları gibi hallerde de tazminat alınabiliyor.



Kıdem tazminatı almanın bir yolu da emeklilik... Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirenlere kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı ödeniyor. Burada gereken prim gün sayısı ilk işe giriş tarihine göre değişiyor.



SSK'LILAR DİKKAT!
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlardan ilk işe başlangıç tarihine göre 5 bin-5 bin 975 prim gününü ve kadınsa 20, erkekse 25 yılı tamamlayanlar EYT düzenlemesi sayesinde yaşa bakılmaksızın emekli olup tazminatını alabiliyor.



Halen prim gün sayısı ve çalışma yılı EYT için yeterli olmayanlar varsa, 3 bin 600 prim gün sayısını tamamladıklarında kıdem tazminatı alıp işten ayrılabiliyorlar. 3 bin 600 prim günüyle tazminat almak için 15 yıl şartı da var. Ancak bu süre dolmuş durumda. İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 arasında olanlar da ya 25 yıl ve 4 bin 500 gün primi ya da çalışma yılına bakılmaksızın 7 bin gün primi tamamladıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyor.



2008 SONRASI YIL ŞARTI YOK
İlk sigortalı olduğu tarih Mayıs 2008 ve sonrası olanların ise başlangıç tarihine göre 4 bin 600-5 bin 400 prim gününü doldurmaları halinde işyerlerinden kıdem tazminatını alıp ayrılmaları mümkün. Bu kişiler için 25 yıllık sigortalılık süresi şartı yok. Sadece, işe başladıkları tarihe göre değişen prim günü koşulunu yerine getirip getirmediklerine bakılacak.



Örneğin, Haziran 2008 tarihinde çalışmaya başlayan bir işçinin tazminatını alması için en az 4 bin 600 prim gününü tamamlaması gerekecek. Sigorta girişi 2009'da yapılan en az 4 bin 700, 2010'da olan 4 bin 800, 2016 ve sonrasında yapılan da 5 bin 400 gün prim günü tamamladığında tazminatını alarak işten ayrılabilecek.



SGK'DAN YAZI ALINMALI
Yaş dışındaki asgari emeklilik koşullarını yerine getirerek kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yazı almak gerekiyor. İşten ayrılmadan önce mutlaka işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezi veya il müdürlüğüne başvurularak 'kıdem tazminatı yazısı' istenmesi gerekiyor.




Yaş dışındaki asgari emeklilik koşullarını yerine getirenlerin tazminat için SGK'dan yazı alması gerekiyor.



BU ŞARTLARA DİKKAT!
Yaş dışındaki asgari emeklilik koşulları sigorta başlangıç tarihine göre şöyle uygulanıyor:
8 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışmaya başlayanlar:
15 yıl sigortalılık süresi (Bu süre doldu) + 3600 prim günü.
8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı çalışmaya başlayanlar:
25 yıl sigortalılık süresi + 4500 prim günü veya sigortalılık süresine bakılmaksızın 7000 prim günü.
1 Mayıs 2008 ve sonrası sigortalı çalışmaya başlayanlar:
En az 4600- 5400 prim günü. Sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre tabi olunan prim gün sayısı şöyle:



1 Mayıs-31 Aralık 2008: 4600 prim günü
1 Ocak- 31 Aralık 2009: 4700 prim günü
1 Ocak-31 Aralık 2010: 4800 prim günü



1 Ocak-31 Aralık 2011: 4900 prim günü
1 Ocak-31 Aralık 2012: 5000 prim günü
1 Ocak-31 Aralık 2013: 5100 prim günü



1 Ocak-31 Aralık 2014: 5200 prim günü
1 Ocak-31 Aralık 2015: 5300 prim günü
1 Ocak 2016 ve sonrası: 5400 prim günü

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