Primini tamamla tazminatını al! İstifa ederek kıdemi almak için en az ne kadar çalışmak gerekiyor? İşe başlangıca göre şartlar nasıl değişiyor? Nelere dikkat edilmeli?





Halen prim gün sayısı ve çalışma yılı EYT için yeterli olmayanlar varsa, 3 bin 600 prim gün sayısını tamamladıklarında kıdem tazminatı alıp işten ayrılabiliyorlar. 3 bin 600 prim günüyle tazminat almak için 15 yıl şartı da var. Ancak bu süre dolmuş durumda. İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 arasında olanlar da ya 25 yıl ve 4 bin 500 gün primi ya da çalışma yılına bakılmaksızın 7 bin gün primi tamamladıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyor.





2008 SONRASI YIL ŞARTI YOK

İlk sigortalı olduğu tarih Mayıs 2008 ve sonrası olanların ise başlangıç tarihine göre 4 bin 600-5 bin 400 prim gününü doldurmaları halinde işyerlerinden kıdem tazminatını alıp ayrılmaları mümkün. Bu kişiler için 25 yıllık sigortalılık süresi şartı yok. Sadece, işe başladıkları tarihe göre değişen prim günü koşulunu yerine getirip getirmediklerine bakılacak.





Örneğin, Haziran 2008 tarihinde çalışmaya başlayan bir işçinin tazminatını alması için en az 4 bin 600 prim gününü tamamlaması gerekecek. Sigorta girişi 2009'da yapılan en az 4 bin 700, 2010'da olan 4 bin 800, 2016 ve sonrasında yapılan da 5 bin 400 gün prim günü tamamladığında tazminatını alarak işten ayrılabilecek.





SGK'DAN YAZI ALINMALI

Yaş dışındaki asgari emeklilik koşullarını yerine getirerek kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yazı almak gerekiyor. İşten ayrılmadan önce mutlaka işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezi veya il müdürlüğüne başvurularak 'kıdem tazminatı yazısı' istenmesi gerekiyor.