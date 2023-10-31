Kasım ayına dikkat! Altın alacaklara, satacaklara uyarı: O tarihe kadar biraz bekleyelim! Çeyrek altın, cumhuriyet altını, ata altın ne kadar? Canlı altın fiyatları

İslam Memiş, Kasım ayının volatil bir dönem olacağını ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Altın ve döviz konusunda beklemeyi ve temkinli olmayı öneriyor. Yatırımlarınızı koruma odaklı yapmanızın önemli olduğunu ve kısa vadeli hareketlerden kaçınılması gerektiğini söylüyor. Yatırım yaparken riskleri iyi yönetmek ve uzun vadeli düşünmek gerektiğini hatırlatıyor.
31 Ekim 2023 altın fiyatlarında yaşanan güncel değişiklikler aşağıdaki gibidir:
Altın fiyatları günlük olarak değişebilir ve piyasa koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. 31 Ekim 2023 tarihinde altın fiyatları aşağıdaki gibidir:
Çeyrek Altın Fiyatları:
- Yeni çeyrek alış fiyatı: 2,980 TL
- Yeni çeyrek satış fiyatı: 3.022 TL
- Eski çeyrek alış fiyatı: 2971 TL
- Eski çeyrek satış fiyatı: 3.019 TL
Yarım Altın Fiyatları:
- Yeni yarım alış fiyatı: 5,978 TL
- Yeni yarım satış fiyatı: 6.044 TL
- Eski yarım alış fiyatı: 5,941 TL
- Eski yarım satış fiyatı: 6.025 TL
Ata Beşli Altın Fiyatı:
- Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 60,968 TL
- Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 61,675 TL
- Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 60,877 TL
- Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 61,588 TL
Gremse Altın Fiyatı:
- Yeni gremse altın alış fiyatı: 29.705 TL
- Yeni gremse altın satış fiyatı: 30.101 TL
- Eski gremse altın alış fiyatı: 29.704 TL
- Eski gremse altın satış fiyatı: 30.009 TL
Lütfen bu fiyatların güncel olduğundan emin olmak için yerel bir altın ticaret platformunu veya bankayı kontrol edin, çünkü altın fiyatları sürekli olarak dalgalanabilir ve değişebilir.
Not: Bu yazı, İslam Memiş'in değerlendirmelerini içermektedir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce uzman görüşlerini ve piyasa koşullarını dikkate almanız önemlidir.