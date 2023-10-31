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Kasım ayına dikkat! Altın alacaklara, satacaklara uyarı: O tarihe kadar biraz bekleyelim! Çeyrek altın, cumhuriyet altını, ata altın ne kadar? Canlı altın fiyatları

Kasım ayı, finans dünyası için büyük bir öneme sahiptir. Bu ay, yatırımcılar için yeni fırsatlar ve riskler sunabilir ve bu nedenle dikkatle izlenmelidir. İslam Memiş, Borsa İstanbul'un mevcut durumunu değerlendirerek, yatırımcılara bazı önerilerde bulunuyor. Borsa İstanbul'un 7611 puan seviyesinde olduğunu belirten Memiş, Ekim ayında beklentilerin gerçekleştiğini ve 7500 puanın altına sarkmadan kademeli alım yapmayı planladığını söylüyor. Bu, yatırımcıların piyasada istikrarlı bir şekilde hareket etmelerini sağlayabilir ve büyük kayıplardan kaçınmalarına yardımcı olabilir.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 11:46 Güncelleme 31 Ekim 2023, 12:28
Kasım ayına dikkat! Altın alacaklara, satacaklara uyarı: O tarihe kadar biraz bekleyelim! Çeyrek altın, cumhuriyet altını, ata altın ne kadar? Canlı altın fiyatları

Yıl sonuna yaklaşırken, yatırımcılar tarafından merakla beklenen Kasım ayına ilişkin önemli değerlendirmeler geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor ve Kasım ayına dair önemli ipuçları veriyor. İşte Memiş'in Kasım ayına ilişkin yatırım tavsiyeleri:

Kasım ayının para kazanılacak bir ay olmadığını vurguluyor ve yatırımcılara temkinli olmalarını tavsiye ediyor. Yatırımlarınızı koruma dönemi olarak değerlendirmenizi öneriyor ve en az 6 ay beklemeniz gerektiğini belirtiyor.

Altın ve Döviz

Altın konusunda İslam Memiş, altının hala ucuz olmadığını ve yatırımcılara alım yapmadan önce beklemelerini tavsiye ediyor. Ons altının 1982 dolar seviyesinde olduğunu ve 2000 dolar hedefine ulaşabileceğini belirtiyor. Ancak altın fiyatlarının düzelmesini beklemenin daha mantıklı olduğunu söylüyor. Dolar kuruyla ilgili olarak ise doların 27'lerde olması gerektiğini ifade ediyor. Ancak doların beklenen seviyede olmadığını ve 29.70 seviyesinin beklendiğini söylüyor. Döviz alımı yapmayı düşünüyorsanız euro'nun daha avantajlı olduğunu belirtiyor.

İslam Memiş, Kasım ayının volatil bir dönem olacağını ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Altın ve döviz konusunda beklemeyi ve temkinli olmayı öneriyor. Yatırımlarınızı koruma odaklı yapmanızın önemli olduğunu ve kısa vadeli hareketlerden kaçınılması gerektiğini söylüyor. Yatırım yaparken riskleri iyi yönetmek ve uzun vadeli düşünmek gerektiğini hatırlatıyor.

31 Ekim 2023 altın fiyatlarında yaşanan güncel değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Altın fiyatları günlük olarak değişebilir ve piyasa koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. 31 Ekim 2023 tarihinde altın fiyatları aşağıdaki gibidir:

Çeyrek Altın Fiyatları:

  • Yeni çeyrek alış fiyatı: 2,980 TL
  • Yeni çeyrek satış fiyatı: 3.022 TL
  • Eski çeyrek alış fiyatı: 2971 TL
  • Eski çeyrek satış fiyatı: 3.019 TL

Yarım Altın Fiyatları:

  • Yeni yarım alış fiyatı: 5,978 TL
  • Yeni yarım satış fiyatı: 6.044 TL
  • Eski yarım alış fiyatı: 5,941 TL
  • Eski yarım satış fiyatı: 6.025 TL

Tam Altın Fiyatı:

  • Yeni tam alış fiyatı: 11,919 TL
  • Yeni tam satış fiyatı: 12.037 TL
  • Eski tam alış fiyatı: 11,883 TL
  • Eski tam satış fiyatı: 12,014 TL

Ata Altın Fiyatı:

  • Yeni Ata altın alış fiyatı: 12,230 TL
  • Yeni Ata altın satış fiyatı: 12.354 TL
  • Eski Ata altın alış fiyatı: 12.211 TL
  • Eski Ata altın satış fiyatı: 12.345 TL

Ata Beşli Altın Fiyatı:

  • Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 60,968 TL
  • Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 61,675 TL
  • Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 60,877 TL
  • Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 61,588 TL

Gremse Altın Fiyatı:

  • Yeni gremse altın alış fiyatı: 29.705 TL
  • Yeni gremse altın satış fiyatı: 30.101 TL
  • Eski gremse altın alış fiyatı: 29.704 TL
  • Eski gremse altın satış fiyatı: 30.009 TL

Lütfen bu fiyatların güncel olduğundan emin olmak için yerel bir altın ticaret platformunu veya bankayı kontrol edin, çünkü altın fiyatları sürekli olarak dalgalanabilir ve değişebilir.

Not: Bu yazı, İslam Memiş'in değerlendirmelerini içermektedir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce uzman görüşlerini ve piyasa koşullarını dikkate almanız önemlidir.

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