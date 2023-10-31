Kasım ayına dikkat! Altın alacaklara, satacaklara uyarı: O tarihe kadar biraz bekleyelim! Çeyrek altın, cumhuriyet altını, ata altın ne kadar? Canlı altın fiyatları

Kasım ayı nın para kazanılacak bir ay olmadığını vurguluyor ve yatırımcılara temkinli olmalarını tavsiye ediyor. Yatırımlarınızı koruma dönemi olarak değerlendirmenizi öneriyor ve en az 6 ay beklemeniz gerektiğini belirtiyor.

Altın ve Döviz

Altın konusunda İslam Memiş, altının hala ucuz olmadığını ve yatırımcılara alım yapmadan önce beklemelerini tavsiye ediyor. Ons altının 1982 dolar seviyesinde olduğunu ve 2000 dolar hedefine ulaşabileceğini belirtiyor. Ancak altın fiyatlarının düzelmesini beklemenin daha mantıklı olduğunu söylüyor. Dolar kuruyla ilgili olarak ise doların 27'lerde olması gerektiğini ifade ediyor. Ancak doların beklenen seviyede olmadığını ve 29.70 seviyesinin beklendiğini söylüyor. Döviz alımı yapmayı düşünüyorsanız euro'nun daha avantajlı olduğunu belirtiyor.