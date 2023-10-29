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Milyonların maaşı artıyor! Oranlar netleşmeye başladı: Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisine zam oranı ne olacak?

Ocak ayı ile birlikte işçilerin ve emeklilerin geliri artarken sosyal ödemelere de zam gelecek. Böylece toplumun tüm kesimlerine refah payı verilecek. Artış oranlarını ise enflasyon belirleyecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Ekim 2023 Güncelleme 29 Ekim 2023, 06:57
Milyonların maaşı artıyor! Oranlar netleşmeye başladı: Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisine zam oranı ne olacak?

Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca vatandaş açısından da gelirlerin yeniden belirlenmesi gerçekleşecek. İşçiler asgari ücret artışından yararlanırken, emeklilere ve memurlara da enflasyon artışları yapılacak. Memur maaş katsayısındaki artış sosyal ödemeleri de değiştirecek. Asgari ücret artışı tüm maaşları da yukarı çekmiş olacak.

İŞCİLERE YENİ ÜCRET:
Aralık ayı itibariyle birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantılarını yapmış olacak. Komisyon özellikle alım güçlerini, rekabeti ve enflasyon yükselişini masaya yatırarak bir ücret belirleyecek.

Orta Vadeli Programda öngörülen yüzde 65'lik yıl sonu enflasyonuna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması bekleniyor. Şu anda net asgari ücret 11.402,32 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 50 artış olduğunda net rakam 17.103,48 TL'ye çıkacak. 6 aylık enflasyona göre artış olursa yeni asgari ücret net 15.735,20 TL olacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ:
Yılda iki kez artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını enflasyon belirliyor. Enflasyon son üç aylık oranda yüzde 25.11 olarak hesaplanmıştı. Orta Vadeli Programa göre yüzde 38'lik 6 aylık enflasyon hesaplanmıştı. Refah payı ile birlikte bu oranın yüzde 50'yi bulması bekleniyor.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİSİ:
Ocak ayında toplu sözleşme artışı yüzde 15 olacak. Bunun üzerine de enflasyon farkı eklenecek. OVP'ye göre hesaplandığında artış oranı yüzde 49'u buluyor. Refah payı ile birlikte bu emeklilerin ve memurların artışının da yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.

SOSYAL YARDIMLARA MEMUR ZAMMI
Sosyal yardımların rotası hem 2024 yılı bütçesi hem de 12. Kalkınma Planı'yla çizildi. Buna göre sosyal yardım bütçesi artırılırken, sistem yeniden yapılandırılacak. 2024 yılı bütçesinde sosyal yardımlar için 497 milyar lira ayrılacak.

Bunun 64.1 milyar lirasını 65 yaş üstü yaşlılar, engelliler ve yakınlarına bağlanan aylıklar, 56.2 milyar lirasını evde bakım desteği, 32 milyar lirasını aile destek programı kapsamında verilen destek oluşturacak.

Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderleri için 100.5 milyar lira, sosyal konut finansman desteği için 15 milyar lira, Sosyal ve Ekonomik Destek için 12.5 milyar lira, elektrik tüketim desteği için 8.6 milyar lira, engelli eğitim taşıma gideri için 6.4 milyar lira kaynak aktarılacak.

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