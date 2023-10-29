Milyonların maaşı artıyor! Oranlar netleşmeye başladı: Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisine zam oranı ne olacak?

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ: Yılda iki kez artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını enflasyon belirliyor. Enflasyon son üç aylık oranda yüzde 25.11 olarak hesaplanmıştı. Orta Vadeli Programa göre yüzde 38'lik 6 aylık enflasyon hesaplanmıştı. Refah payı ile birlikte bu oranın yüzde 50'yi bulması bekleniyor.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİSİ: Ocak ayında toplu sözleşme artışı yüzde 15 olacak. Bunun üzerine de enflasyon farkı eklenecek. OVP'ye göre hesaplandığında artış oranı yüzde 49'u buluyor. Refah payı ile birlikte bu emeklilerin ve memurların artışının da yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.

SOSYAL YARDIMLARA MEMUR ZAMMI

Sosyal yardımların rotası hem 2024 yılı bütçesi hem de 12. Kalkınma Planı'yla çizildi. Buna göre sosyal yardım bütçesi artırılırken, sistem yeniden yapılandırılacak. 2024 yılı bütçesinde sosyal yardımlar için 497 milyar lira ayrılacak.

Bunun 64.1 milyar lirasını 65 yaş üstü yaşlılar, engelliler ve yakınlarına bağlanan aylıklar, 56.2 milyar lirasını evde bakım desteği, 32 milyar lirasını aile destek programı kapsamında verilen destek oluşturacak.