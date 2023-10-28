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SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde 30-31 Ekim'de paralar IBAN'a yatacak: Kişi başı 10.950 TL ödenecek

Emekli sayısının 16 milyonu aşmasıyla birlikte, bankalar arasındaki rekabet de hızla yükseliyor. Emekli maaşlarını kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar, daha fazla müşteri çekmek ve tercih edilmek adına yaratıcı ve cazip reklam kampanyaları ile promosyon teklifleri sunuyor. Her banka emeklilere özel sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Kimi bankalar, promosyon kazanmak için ek koşullar belirlerken diğerleri daha fazla avantaj sunarak emeklilere çekici fırsatlar sunuyor.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 10:24 Güncelleme 28 Ekim 2023, 10:24
SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde 30-31 Ekim’de paralar IBAN’a yatacak: Kişi başı 10.950 TL ödenecek

Bankalar hem emekli müşteri sayılarını artırmak hem de mevcut müşterilerini memnun etmek amacıyla yeni promosyon kampanyaları sunuyor. Her bankanın sunmuş olduğu avantajlar ve promosyonlar farklılık gösterse de emekliler için bu durum birçok seçenek sunuyor. Özellikle Temmuz ayındaki zam oranlarının artması bankalar arasındaki promosyon yarışını daha da alevlendirdi.

Bankaların Sunduğu Emekli Promosyonları

Akbank: Akbank, emekli maaşlarına göre 6.000, 7.000, 9.000 ve 10.000 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, kredi kartına tanımlanan 1 fatura ödeme talimatına 400 lira ve toplamda 2.000 lira chip para kazanabilirsiniz.

Denizbank: Denizbank, emekli maaşlarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, özel kredi fırsatları da sunmaktadır.

Fibabanka: Fibabanka, emekli maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır.

Garanti BBVA: Garanti BBVA, emekli maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, kredi kartıyla yapacağınız 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus vermektedir.

ING: ING, emekli maaşlarına göre 5.100, 5.950, 7.650 ve 8.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, emekli maaşını ilk kez ING'ye taşıyanlara her otomatik fatura talimatı için 1.000 lira ve toplamda en fazla 4.000 lira kazanma fırsatı sunmaktadır.

İş Bankası: İş Bankası, emekli maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır.

Kuveyt Türk: Kuveyt Türk, emekli maaşlarına göre 4.800, 5.600, 7.200 ve 8.000 lira arasında promosyon sunmaktadır.

Şekerbank: Şekerbank, emekli maaşlarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lira arasında promosyon sunmaktadır.

QNB Finansbank: QNB Finansbank, emekli maaşlarına göre 4.800, 5.600, 7.200 ve 8.000 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, kredi kartıyla yapacağınız harcamalara yıllık 1.200 lira indirim sağlamaktadır.

TEB: TEB, emekli maaşlarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lira arasında promosyon sunmaktadır.

Türkiye Finans: Türkiye Finans, emekli maaşı alanlara, 2 fatura ödeme talimatı verenlere ve yedek hesap başvurusu yapanlara göre 3.500, 5.000, 6.500 ve 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, her emekli yakınını getiren kişi için 250 lira hediye vermektedir.

Yapı Kredi: Yapı Kredi, emekli maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, 2 fatura ödeme talimatına 500 lira ve kredi kartıyla yapacağınız 500 lira harcamaya 1.000 lira ek avantaj sunmaktadır.

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank: Kamu bankaları emekli maaşlarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lira arasında promosyon sunmaktadır.

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