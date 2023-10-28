SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde 30-31 Ekim’de paralar IBAN’a yatacak: Kişi başı 10.950 TL ödenecek

Bankalar hem emekli müşteri sayılarını artırmak hem de mevcut müşterilerini memnun etmek amacıyla yeni promosyon kampanyaları sunuyor. Her bankanın sunmuş olduğu avantajlar ve promosyonlar farklılık gösterse de emekliler için bu durum birçok seçenek sunuyor. Özellikle Temmuz ayındaki zam oranlarının artması bankalar arasındaki promosyon yarışını daha da alevlendirdi.
Bankaların Sunduğu Emekli Promosyonları
Akbank: Akbank, emekli maaşlarına göre 6.000, 7.000, 9.000 ve 10.000 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, kredi kartına tanımlanan 1 fatura ödeme talimatına 400 lira ve toplamda 2.000 lira chip para kazanabilirsiniz.
Denizbank: Denizbank, emekli maaşlarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, özel kredi fırsatları da sunmaktadır.
Fibabanka: Fibabanka, emekli maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır.
Garanti BBVA: Garanti BBVA, emekli maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, kredi kartıyla yapacağınız 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus vermektedir.