SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde 30-31 Ekim’de paralar IBAN’a yatacak: Kişi başı 10.950 TL ödenecek

Bankalar hem emekli müşteri sayılarını artırmak hem de mevcut müşterilerini memnun etmek amacıyla yeni promosyon kampanyaları sunuyor. Her bankanın sunmuş olduğu avantajlar ve promosyonlar farklılık gösterse de emekliler için bu durum birçok seçenek sunuyor. Özellikle Temmuz ayındaki zam oranlarının artması bankalar arasındaki promosyon yarışını daha da alevlendirdi.