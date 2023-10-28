1800 prim indirimiyle sigorta başlangıcı 5 yıl geriye çekilecek! EYT’siz 5 yılla erken emekli olun! Torba yasayla...

Türkiye'de uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) primlerinin eşitlenmesi çalışması sona yaklaşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu önemli adımın ayrıca küçük esnafı ilgilendiren bir prim indirimi programını da içerdiğini açıkladı. Ekim ayında Meclis'e sunulması planlanan bu çalışma ile birlikte yaklaşık 1 milyon küçük esnaf, erken emeklilik ve daha az prim ödeme fırsatına kavuşacak. Peki, kimler yararlanacak? İşte detaylar...
Küçük esnaf için başlatılan prim indirimi çalışması devam ediyor. Böylece ilk etapta 1 milyon esnaf 5 yıl erken emeklilik ve 1800 gün daha az prim ödeme imkanına kavuşacak. Bir süredir gündemde olan Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi çalışmasında sona yaklaşılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu özellikle küçük esnaf kapsamında bulunan yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lumuzu kapsıyor." açıklaması yapmıştı.
Bu konudaki çalışmalar tamamlanırken gelecek torba yasa ile Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Bağ-Kur'lulara 5 yıl kazandıracak ve 1.800 gün daha az prim ödemelerini sağlayacak. düzenlemede öncelikle kapsamın belirlenmesi öne çıkıyor. İlk etapta basit usulde çalışan 1 milyon küçük esnafın kapsama alınacağı belirtiliyor. Kapsama girecek küçük esnafın tespitinde, 10 ve altı personel kriteri üzerinde duruluyor. Böylece kendi işini yapan ve basit usulde vergilendirilen, berber, bakkal, ayakkabı tamircisi, terzi, kuaför gibi esnaf erken emeklilik düzenlemesinden yararlanarak 5 yıl kazanmış olacak.