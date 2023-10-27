Emekli ikramiyelerinde flaş gelişme! SGK, Bağkur, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ikramiyeler yattı mı, ne zaman yatacak?

SSK (4A, 4B, 4C), Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için ödenecek olan bu özel ikramiyeyle ilgili tarih açıklaması yapıldı. Ancak vatandaşlar, ödemelerin hangi gün hesaplarına yatacağını merakla bekliyor. Cumhuriyet'in 100. yılı anısına emeklilere verilecek olan bu özel ikramiye, daha önce sadece Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alan emeklilere, bu sene üçüncü kez ödeme imkanı sunacak. Ayrıca EYT başvurusu yapmış fakat henüz maaşları bağlanmamış olanlar da bu ödemeden faydalanabilecek. Peki Emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? SSK (4A, 4B, 4C) ve Bağkur emeklileri ikramiye ödemeleri ayın kaçında hesaplara geçecek? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesini kimler alacak? İşte ayrıntılar...