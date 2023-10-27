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Cumhurbaşkanlığı 2024 Programı yayınlandı: Üniversitelilere BES desteği geliyor! Fahiş kira artışına karşı dijital kayıt sistemi!

Cumhurbaşkanlığı 2024 Programı’na göre; konut, işyeri kiraları ve ikinci el araç satışları gibi işlemlerin dijital ortamda kaydedilmesi sağlanacak. 25 yaşın altındaki üniversitelilerin BES’e katılması teşvik edliecek...

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ekim 2023 Güncelleme 27 Ekim 2023, 07:02
Cumhurbaşkanlığı 2024 Programı yayınlandı: Üniversitelilere BES desteği geliyor! Fahiş kira artışına karşı dijital kayıt sistemi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı, Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan programda dikkat çeken başlıklar şöyle:

ÇALIŞANIN, EMEKLİNİN GELİRİ OCAK'TA ARTACAK: Ücretli veya kendi hesabına çalışıp emekli olanların aylıkları 2024 yılı Ocak-Temmuz aylarında önceki 6 aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre artırılacak. Memur emekli aylıkları ise toplu sözleşme hükümlerine göre Ocak'ta yüzde 15, Temmuz'da yüzde 10 artırılacak, enflasyon farkları da ayrıca ilave edilecek. Gelecek yıl SGK'ya, emeklilere yapılan ek ödeme, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler dâhil olmak üzere toplam 1 milyar 512 milyar lira bütçe transferi yapılacak.



KREDİ KARTI TAKSİTİNE İLAVE ÖNLEM: Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri başta olmak üzere enflasyonu düşürmeye yönelik politikaları destekleyici kararların etkileri analiz edilecek, gerek görülmesi
durumunda ilave tedbirler alınacak.



ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE SİGORTA DESTEĞİ: Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılımı, sistemde kalmalarını teşvik eden uygulamalar hayata geçirilecek.



KONUT PROJELERİ HIZLANACAK: Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeler dikkate alınarak konut arzı hızla artırılacak. Depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek, dar gelirli vatandaşların konuta erişimi kolaylaştırılacak.

Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut tamamlanacak. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek.



KİRALARA DİJİTAL KAYIT: Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimini sınırlayıcı kredi değer oranını azaltan ve kredi risk ağırlıklarını yükselten kararların etkileri takip edilerek ilave önlemler alınacak. İşyeri kiraları ve ikinci el araç satışları gibi işlemler dijital ortama kaydedilecek.



DİJİTAL VARLIKLAR VERGİLENDİRİLECEK: Dijital sanal varlıkların vergilendirilmesine yönelik olarak söz konusu varlıkların Türk hukuk sisteminde tanımlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak.



YABANCI FİLM VE DİZİLERE DESTEK: Türkiye'yi önemli bir film yapım merkezi haline getirmek üzere ülke içinde gerçekleştirilecek uluslararası yapımlar desteklenecek. Yabancı film, dizi, yarışma ve müzik klipleri çekimlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi durumunda çekim izinlerinin yanı sıra mihmandarlık ve içerik desteği verilecek.



YERLİ ÜRETİME ÖNCELİK: Kamu taşıtlarının kullanımı sistematik olarak gözden geçirilecek, taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devri yoluyla karşılanacak. Yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç fazlası taşıtlarının tespitine yönelik çalışma yapılacak. Devlet Malzeme Ofisi ile Togg arasında imzalanan protokol kapsamında alınacak.

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