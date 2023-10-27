Cumhurbaşkanlığı 2024 Programı yayınlandı: Üniversitelilere BES desteği geliyor! Fahiş kira artışına karşı dijital kayıt sistemi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın onayladığı, Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan programda dikkat çeken başlıklar şöyle:

ÇALIŞANIN, EMEKLİNİN GELİRİ OCAK'TA ARTACAK: Ücretli veya kendi hesabına çalışıp emekli olanların aylıkları 2024 yılı Ocak-Temmuz aylarında önceki 6 aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre artırılacak. Memur emekli aylıkları ise toplu sözleşme hükümlerine göre Ocak'ta yüzde 15, Temmuz'da yüzde 10 artırılacak, enflasyon farkları da ayrıca ilave edilecek. Gelecek yıl SGK'ya, emeklilere yapılan ek ödeme, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler dâhil olmak üzere toplam 1 milyar 512 milyar lira bütçe transferi yapılacak.