Cumhurbaşkanlığı 2024 Programı yayınlandı: Üniversitelilere BES desteği geliyor! Fahiş kira artışına karşı dijital kayıt sistemi!

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE SİGORTA DESTEĞİ: Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılımı, sistemde kalmalarını teşvik eden uygulamalar hayata geçirilecek.
KONUT PROJELERİ HIZLANACAK: Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeler dikkate alınarak konut arzı hızla artırılacak. Depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek, dar gelirli vatandaşların konuta erişimi kolaylaştırılacak.
Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut tamamlanacak. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek.
KİRALARA DİJİTAL KAYIT: Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimini sınırlayıcı kredi değer oranını azaltan ve kredi risk ağırlıklarını yükselten kararların etkileri takip edilerek ilave önlemler alınacak. İşyeri kiraları ve ikinci el araç satışları gibi işlemler dijital ortama kaydedilecek.
DİJİTAL VARLIKLAR VERGİLENDİRİLECEK: Dijital sanal varlıkların vergilendirilmesine yönelik olarak söz konusu varlıkların Türk hukuk sisteminde tanımlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak.
YABANCI FİLM VE DİZİLERE DESTEK: Türkiye'yi önemli bir film yapım merkezi haline getirmek üzere ülke içinde gerçekleştirilecek uluslararası yapımlar desteklenecek. Yabancı film, dizi, yarışma ve müzik klipleri çekimlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi durumunda çekim izinlerinin yanı sıra mihmandarlık ve içerik desteği verilecek.