Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıkladı: Yabancı yatırımcı geri dönecek

Körfez ülkelerinde yatırımcı temaslarına devam eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne, ardından da Katar'a ziyarette bulundu. Şimşek'in son durağı ise Suudi Arabistan oldu. Riyad'da Future Investment Initiative Institute'un düzenlediği panelde konuşan Şimşek, "Yabancı yatırımlar geri dönecek ama zaman alacak" diye konuştu. Şimşek yeni ekonomi programı konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğine sahip olduklarını belirterek, programın sürekliliği konusunda endişelerin yersiz olduğunu söyledi.