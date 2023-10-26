Başkan Erdoğan talimatı verdi! Köprü-otoyol zammı ertelendi

5 BIN LİRALIK İ KRAMİYE TBMM'DE KABUL EDİLDİ Başkan Erdoğan, Cumhuriyet'in 100.yılında emeklileri unutmadı. Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye verileceğini müjdeledi. İkramiyeye ilişkin düzenleme, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 5 bin liralık ikramiye, kasım ayının ilk yarısında çalışmayan emeklilerin hesaplarına yatırılacak. İkramiyeden yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) almakta olan kişiler de yararlanacak.



2.700 YENİ HIZMET E-DEVLET'E TAŞINACAK

Vatandaşın hayatını kolaylaştıran e-Devlet'te sunulan hizmetler artacak. 12. Kalkınma Planı'na göre, dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunumu gibi süreçleri iyileştirecek 'Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi' altyapısı güçlendirilerek e-Devlet Kapısı ile bütünleştirilecek. e-Devlet Kapısı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamalarıyla bütünleşik hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde geliştirilecek, sunulan belediye hizmetlerinin standardizasyonu sağlanacak. e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısının 64 milyondan 2028'de 70 milyona, mobil hizmet sayısının da 4 bin 300'den 7 bine çıkarılması hedefleniyor. Kamu kurumlarının dijital dönüşüm alanındaki eğitim ve değişim yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dijital Devlet Akademisi de kurulacak.



KAMU PERSONELİNE 2.6 TRİLYON LİRA

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 2.6 trilyon lira nakdi ödeme planlanıyor. 11 trilyon 89 milyar liralık bütçenin yüzde 23'ü personel giderleri için kullanılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 790.1 milyar lira ile en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için ise 403.9 milyar lirayı aşkın ödenek aktarılacak.

