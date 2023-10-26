Ziraat Bankası, Denizbank, Akbank, TEB, İNG, Yapı Kredi, Garanti... 200 - 250 - 300 bin TL aylık faiz getirisi 26 Ekim 2023 hesaplama!

32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarındaki bu artış, bankada parası olanların yüzünü güldürdü. Peki, bu bankalar arasında en yüksek faizi veren banka hangisi? Hangi bankada ne kadar faiz getirisi elde edebilirsiniz? İşte detaylar:
32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarındaki bu artış, bankada parası olanların yüzünü güldürdü. Peki, bu bankalar arasında en yüksek faizi veren banka hangisi? Hangi bankada ne kadar faiz getirisi elde edebilirsiniz? İşte detaylar:
Akbank Vadeli Mevduat hesabında yıllık faiz oranı %40 olarak belirlenmiş. Eğer bu bankada 200.000 TL'nizi değerlendirirseniz, vade sonunda net bakiyeniz 206.663 TL olacak. Bu da demek oluyor ki 6.663 TL net kazanç elde etmiş olacaksınız.
CEPTETEB Marifetli Hesap da yıllık %40 faiz oranı sunuyor. Burada da 200.000 TL'nizi değerlendirdiğinizde 6.663 TL net kazançla 206.663 TL'nizi geri alacaksınız.
ING e-Turuncu Hesap da yine %40 faiz oranıyla aynı kazancı sunuyor.
DenizBank E-Mevduat hesabında yıllık faiz oranı biraz daha düşük, %38. Bu oranla 200.000 TL'nizi değerlendirdiğinizde 6.330 TL kazançla 206.330 TL'nizi geri alacaksınız.
Yapı Kredi Yeni Mevduat Hesabı yıllık %32 faiz oranı sunuyor. 200.000 TL'nizi bu hesapta değerlendirirseniz, 5.330 TL kazançla 205.330 TL'nizi geri alabilirsiniz.
Garanti BBVA E-Vadeli Mevduat Hesabı ve Ziraat Bankası Vadeli TL Mevduat Hesabı ise yıllık %28 faiz oranı sunarak, 200.000 TL'nizi bu hesaplarda değerlendirdiğinizde 4.664 TL kazançla 204.664 TL'nizi geri almanızı sağlıyor.
Akbank Vadeli Mevduat hesabı, yıllık %40 faiz oranı sunuyor. Eğer bu bankada 250.000 TL'nizi değerlendirirseniz, vade sonunda net bakiyeniz 258.329 TL olacak. Bu, 8.329 TL net kazanç anlamına geliyor.
CEPTETEB Marifetli Hesap da yıllık %40 faiz oranıyla aynı kazancı sunuyor. 250.000 TL'nizi bu hesapta değerlendirirseniz, 8.329 TL net kazançla 258.329 TL'nizi geri alacaksınız.
ING e-Turuncu Hesap da yine %40 faiz oranıyla aynı kazancı sunuyor. 250.000 TL'nizi bu hesapta değerlendirirseniz, 8.329 TL net kazançla 258.329 TL'nizi geri alacaksınız.
DenizBank E-Mevduat hesabı, yıllık %38 faiz oranı sunuyor. 250.000 TL'nizi bu hesapta değerlendirirseniz, 7.912 TL kazançla 257.912 TL'nizi geri alabilirsiniz.
Yapı Kredi Yeni Mevduat Hesabı yıllık %33 faiz oranı sunuyor. 250.000 TL'nizi bu hesapta değerlendirirseniz, 6.871 TL kazançla 256.871 TL'nizi geri alabilirsiniz.
Garanti BBVA E-Vadeli Mevduat Hesabı yıllık %26 faiz oranı sunuyor. 250.000 TL'nizi bu hesapta değerlendirirseniz, 5.414 TL kazançla 255.414 TL'nizi geri alabilirsiniz.
Ziraat Bankası Vadeli TL Mevduat Hesabı yıllık %28 faiz oranı sunuyor. 250.000 TL'nizi bu hesapta değerlendirirseniz, 5.830 TL kazançla 255.830 TL'nizi geri alabilirsiniz.
Akbank Vadeli Mevduat hesabı, yıllık %40 faiz oranı sunuyor. Eğer bu bankada 300.000 TL'nizi değerlendirirseniz, vade sonunda net bakiyeniz 309.995 TL olacak. Bu, 9.995 TL net kazanç anlamına geliyor.
CEPTETEB Marifetli Hesap da yıllık %40 faiz oranıyla aynı kazancı sunuyor. 300.000 TL'nizi bu hesapta değerlendirirseniz, 9.995 TL net kazançla 309.995 TL'nizi geri alacaksınız.
ING e-Turuncu Hesap da yine %40 faiz oranıyla aynı kazancı sunuyor. 300.000 TL'nizi bu hesapta değerlendirirseniz, 9.995 TL net kazançla 309.995 TL'nizi geri alacaksınız.
DenizBank E-Mevduat hesabı, yıllık %38 faiz oranı sunuyor. 300.000 TL'nizi bu hesapta değerlendirirseniz, 9.495 TL kazançla 309.495 TL'nizi geri alabilirsiniz.
Yapı Kredi Yeni Mevduat Hesabı yıllık %33 faiz oranı sunuyor. 300.000 TL'nizi bu hesapta değerlendirirseniz, 8.245 TL kazançla 308.245 TL'nizi geri alabilirsiniz.
Garanti BBVA E-Vadeli Mevduat Hesabı yıllık %27 faiz oranı sunuyor. 300.000 TL'nizi bu hesapta değerlendirirseniz, 6.746 TL kazançla 306.746 TL'nizi geri alabilirsiniz.
Ziraat Bankası Vadeli TL Mevduat Hesabı yıllık %28 faiz oranı sunuyor. 300.000 TL'nizi bu hesapta değerlendirirseniz, 6.996 TL kazançla 306.996 TL'nizi geri alabilirsiniz.