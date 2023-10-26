Ziraat Bankası, Denizbank, Akbank, TEB, İNG, Yapı Kredi, Garanti... 200 - 250 - 300 bin TL aylık faiz getirisi 26 Ekim 2023 hesaplama!

32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarındaki bu artış, bankada parası olanların yüzünü güldürdü. Peki, bu bankalar arasında en yüksek faizi veren banka hangisi? Hangi bankada ne kadar faiz getirisi elde edebilirsiniz? İşte detaylar:

32 Gün Vadeli 200.000 TL Mevduat

Akbank Vadeli Mevduat hesabında yıllık faiz oranı %40 olarak belirlenmiş. Eğer bu bankada 200.000 TL'nizi değerlendirirseniz, vade sonunda net bakiyeniz 206.663 TL olacak. Bu da demek oluyor ki 6.663 TL net kazanç elde etmiş olacaksınız.

CEPTETEB Marifetli Hesap da yıllık %40 faiz oranı sunuyor. Burada da 200.000 TL'nizi değerlendirdiğinizde 6.663 TL net kazançla 206.663 TL'nizi geri alacaksınız.

ING e-Turuncu Hesap da yine %40 faiz oranıyla aynı kazancı sunuyor.