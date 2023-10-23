İş Bankası, Halkbank ve Ziraat Bankası 450.000 TL taşıt kredisinin taksit tablosu açıklandı! 1 yıl ertelemeli...

ZİRAAT BANKASI İster 0 km ister ikinci el olsun, almak istediğiniz araca karar verin, 48 aya varan vade ve uygun faiz seçenekleriyle avantajlı Taşıt Kredimizden faydalanın.

Özellikleri



0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.

48 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.

Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.

İŞ BANKASI Taşıt Kredisi Özellikleri Sıfır kilometre araç alırken genellikle kefil şartı aranmaz. Aldığınız aracı ödeme süreci boyunca rehni ile kullanabilirsiniz. İkinci el araç alırken ise kefil şartı aranabilir ve taşıtın kasko değeri üzerinden kredi çekilebilir. Taşıt Kredisi Nasıl Alınır? Bireysel müşterilere kullandırılacak taşıt kredilerinde, 0 km taşıt kredileri için aracın nihai fatura değeri, 2.el taşıtlar için ise aracın kasko değeri,





•0 - 400.000 TL aralığında olan için azami %70'i, •400.000,01 - 800.000 TL aralığında olanlar için azami %50'si, •800.000,01 - 1.200.000 TL aralığında olanlar için azami %30'u, •1.200.000,01 - 2.000.000 TL aralığında olanlar için azami %20'si kadar taşıt kredisi kullandırılabilmektedir. 0 km taşıt (araç) kredisini kefilsiz*, sadece satın aldığınız aracın rehni ile kullanabilirsiniz. *Kredi taleplerinde kefil koşulu aranmamakla beraber şubeler uygun gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir. Taşıt Kredisi Başvurusu için Gerekenler Başvuru sahibi ve kefiller için gerekli olan belgeler şunlardır:



Taşıt Kredisi Başvuru Formu,



Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi, Gelir durumunuzu gösterir belge, 0 km araçlar için alacağınız taşıta ait proforma faturası, 2.el taşıt alacaksanız satışı yapan kişiye ait son Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi.

Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Taşıt kredisi almak için hızlı kredinin yanı sıra isterseniz şubenizden, İnternet Şubemizden veya Telefon Şubemizden hemen şimdi başvurabilirsiniz. Araç kredisi hesaplama aracı sayesinde ödeme planını dilediğiniz gibi oluşturabilir, uygun faiz oranlarıyla taşıt kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ertelemeli Taşıt Kredisi Nasıl Alınır? Sıfır ya da ikinci el araç alımlarınız için Ertelemeli Taşıt Kredisi'ne şubelerimizden başvurarak size özel düzenlenecek ödeme planı ile kredinizi Ocak 2024'te ödemeye başlayabilirsiniz. Ertelemeli Taşıt Kredisi'ne yalnızca şubelerimiz aracılığıyla başvurabilirsiniz. Kredi başvurunuz bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılacaktır. Kredi kullandırım tarihinden ilk taksit tarihine kadar geçen süre için hesaplanan faiz tutarı ilk taksit ödemesinde tahsil edilecek olup sonraki taksit tutarları eşit olarak düzenlenecektir. İş Bankası, Ertelemeli Taşıt Kredisi kampanyasını durdurma ve koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. İş Bankası Şubelerinden yapılan taşıt kredisi başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda; İşCep'ten Krediler > Kredim Hazır > Taşıt Kredim Hazır menüsü aracılığıyla ıslak imzaya gerek kalmadan sözleşmenizi onaylayabilirsiniz. Taşıt kredisinin maksimum vadesi ne kadardır? 0 km için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın nihai fatura değeri; 2. El için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın kasko değeri;



•400.000 TL'ye kadar olanlar için 48 ay, •400.000,01 TL - 800.000 TL aralığında olanlar için 36 ay, •800.000,01 TL - 1.200.000 TL aralığında olanlar için 24 ay, •1.200.000,01 TL - 2.000.000 TL aralığında olanlar için 12 aydır.