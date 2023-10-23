Ekim sonu gelmeden emekliye 12.500 TL ödeme! 4A-4B-4C, Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR hepsi için...

İş Bankası emekli maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira arasında promosyon imkanı sunuyor.

Emekli maaşlarına göre 5.100, 5.950, 7.650 ve 8.500 lira arasında promosyon kazanma fırsatı sunan ING, ayrıca emekli maaşını ING'ye taşıyanlara her otomatik fatura talimatı için 1.000 lira ve toplamda en fazla 4.000 lira kazanma fırsatı sunmaktadır.

Emekli maaşlarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lira arasında promosyon kazanma fırsatı sunan Şekerbank, emeklilerin dikkatini çekmeyi hedeflemektedir.

Kuveyt Türk, emekli maaşlarına göre 4.800, 5.600, 7.200 ve 8.000 lira arasında promosyon sunmaktadır.

Emekli maaşlarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lira arasında promosyon imkanı sunan TEB, emeklilerin dikkatini çekmeyi hedeflemektedir.

Emekli maaşlarına göre 4.800, 5.600, 7.200 ve 8.000 lira arasında promosyon kazanma fırsatı sunan QNB Finansbank, ayrıca kredi kartı kullanıcılarına yıllık 1.200 lira indirim sağlamaktadır.

Türkiye Finans

Emekli maaşı alanlara, 2 fatura ödeme talimatı verenlere ve yedek hesap başvurusu yapanlara göre 3.500, 5.000, 6.500 ve 7.500 lira arasında promosyon imkanı sunan Türkiye Finans, ayrıca her emekli yakınını getiren kişi için 250 lira hediye vermektedir.

Yapı Kredi

Yapı Kredi, emekli maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, 2 fatura ödeme talimatına 500 lira ve kredi kartıyla yapılacak 500 lira harcamaya 1.000 lira ek avantaj sunmaktadır.

Kamu Bankaları

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank maaşlara göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lira arasında promosyon kazanma fırsatı sunuyor.