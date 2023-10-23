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Ekim sonu gelmeden emekliye 12.500 TL ödeme! 4A-4B-4C, Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR hepsi için...

Bankalar daha fazla müşteri çekmek ve mevcut müşterilerini memnun etmek amacıyla çeşitli reklam kampanyaları ve promosyon teklifleri sunuyor. Her banka emekli müşterilerini kendilerine çekmek için farklı stratejiler izliyor. Kimileri promosyon kazanmak için ek koşullar belirlerken kimileri daha fazla avantaj sunarak emeklilere cazip fırsatlar sunuyor. Özellikle Temmuz ayındaki maaş zammı bankalar arasındaki promosyon yarışını daha da kızıştırdı.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 09:16 Güncelleme 23 Ekim 2023, 09:16
Ekim sonu gelmeden emekliye 12.500 TL ödeme! 4A-4B-4C, Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR hepsi için...

Emekli sayısı arttıkça bankalar arasındaki rekabet de hızla yükseliyor. Bu rekabet, emekli maaşı alanların dikkatini çekmek ve tercihlerini kazanmak için çeşitli avantajlar sunan bankaların yaratıcı promosyon kampanyalarını beraberinde getiriyor. Her banka kendi özel avantajlarını sunarak emeklilere cazip fırsatlar sunuyor.

Akbank

Emekli maaşlarının miktarına göre 6.000, 7.000, 9.000 ve 10.000 lira arasında promosyon kazanma fırsatı sunan Akbank, ayrıca kredi kartı kullanıcılarına özel avantajlar da sunuyor. Kredi kartına tanımlanan 1 fatura ödeme talimatıyla 400 lira ve toplamda 2.000 lira chip para kazanabilirsiniz.

Denizbank

Emekli maaşlarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lira arasında promosyon imkanı sunan Denizbank, ayrıca özel kredi fırsatları da sunmaktadır.

Fibabanka

Emekli maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira arasında promosyon kazanma fırsatı sunan Fibabanka, emeklilerin dikkatini çekmeyi hedeflemektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca kredi kartı kullanıcılarına özel avantajlar da sunan Garanti BBVA, kredi kartıyla yapılacak 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus vermektedir.

ING

Emekli maaşlarına göre 5.100, 5.950, 7.650 ve 8.500 lira arasında promosyon kazanma fırsatı sunan ING, ayrıca emekli maaşını ING'ye taşıyanlara her otomatik fatura talimatı için 1.000 lira ve toplamda en fazla 4.000 lira kazanma fırsatı sunmaktadır.

İş Bankası

İş Bankası emekli maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira arasında promosyon imkanı sunuyor.

Kuveyt Türk

Kuveyt Türk, emekli maaşlarına göre 4.800, 5.600, 7.200 ve 8.000 lira arasında promosyon sunmaktadır.

Şekerbank

Emekli maaşlarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lira arasında promosyon kazanma fırsatı sunan Şekerbank, emeklilerin dikkatini çekmeyi hedeflemektedir.

QNB Finansbank

Emekli maaşlarına göre 4.800, 5.600, 7.200 ve 8.000 lira arasında promosyon kazanma fırsatı sunan QNB Finansbank, ayrıca kredi kartı kullanıcılarına yıllık 1.200 lira indirim sağlamaktadır.

TEB

Emekli maaşlarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lira arasında promosyon imkanı sunan TEB, emeklilerin dikkatini çekmeyi hedeflemektedir.

Türkiye Finans

Emekli maaşı alanlara, 2 fatura ödeme talimatı verenlere ve yedek hesap başvurusu yapanlara göre 3.500, 5.000, 6.500 ve 7.500 lira arasında promosyon imkanı sunan Türkiye Finans, ayrıca her emekli yakınını getiren kişi için 250 lira hediye vermektedir.

Yapı Kredi

Yapı Kredi, emekli maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, 2 fatura ödeme talimatına 500 lira ve kredi kartıyla yapılacak 500 lira harcamaya 1.000 lira ek avantaj sunmaktadır.

Kamu Bankaları

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank maaşlara göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lira arasında promosyon kazanma fırsatı sunuyor.


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