Milyonların gözü bu hafta Meclis'te. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu'nda, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümündeki maddeler görüşülecek.





Bu maddeler arasında emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi düzenlemesi de yer alıyor. Meclis'e sunulan kanun teklife göre düzenlemenin detayları şöyle:



KİMLERE, NE KADAR ÖDENECEK?

Emeklilere 5 bin lira ödenecek. Sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında ödeme yapılacak.