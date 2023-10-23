Milyonların gözü bu hafta Meclis'te. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu'nda, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümündeki maddeler görüşülecek.
Milyonların gözü bu hafta Meclis'te. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu'nda, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümündeki maddeler görüşülecek.
Bu maddeler arasında emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi düzenlemesi de yer alıyor. Meclis'e sunulan kanun teklife göre düzenlemenin detayları şöyle:
KİMLERE, NE KADAR ÖDENECEK?
Emeklilere 5 bin lira ödenecek. Sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında ödeme yapılacak.
Örneğin; aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin 750 lira, yüzde 50 ise 2 bin 500 lira, yüzde 25 ise bin 250 lira yatırılacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.
ÇALIŞAN KRİTERİ İÇİN HANGİ TARİHLERE BAKILACAK?
1-31 Ekim arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan işyerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Ekim ayında 1 gün bile çalışılmış olsa ikramiye alınamayacak.
EYT'LİLER DE YARARLANACAK MI?
2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek. Bir seferlik verilecek bu ikramiyeden, 30 Eylül öncesi emeklilik dilekçesi verip henüz aylık bağlanmayan EYT'liler de yararlanacak.
NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ödeme Kasım'ın ilk yarısında yapılacak.