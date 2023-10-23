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Birikmiş 96 bin TL'si olana TOKİ'den daire! 2 ilde 2+1, 3+1 konut satış başvuruları başladı! %10 peşinat kalanı 180 ay vade! 4.848 TL taksitle...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye genelinde uygun fiyatlarla konut sahibi olma fırsatını sunmaya devam ediyor. Son dakika açıklamasına göre, TOKİ, her hafta farklı illerde düzenlediği kampanyalarına bu hafta da devam ediyor. Bu haftanın sürprizi ise 2 yeni ilin konut sahibi olmak isteyenlere kapılarını açması oldu. TOKİ'nin yayınladığı duyurulara göre, birikmiş 96 bin 964 TL'si olana 180 ay vade ile kura sonucuna göre konut verilecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 12:12 Güncelleme 23 Ekim 2023, 12:13
Birikmiş 96 bin TL’si olana TOKİ’den daire! 2 ilde 2+1, 3+1 konut satış başvuruları başladı! %10 peşinat kalanı 180 ay vade! 4.848 TL taksitle...

TOKİ Ekim ayı içerisinde yeni konut satış duyurusu yaptı. Buna göre Isparta ve Ordu illerinde 2+1, 3+1 daireler satılacak. Başvurular 23 Ekim itibariyle başladı. Başvuru dönemi 27 Ekim'de sona erecek. İşte duyurunun detayları...

TOKİ ISPARTA, ORDU KONUT SATIŞ DUYURUSU

TOKİ bu hafta Isparta ve Ordu illerinde kuralı satış yöntemiyle satacağı konutlar için başvuruları başlattı. 2+1 ve 3+1 konut aşağıdaki gibi e-Devlet kapısında yayımlandı:

TOKİ EV FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ ev fiyatları şöyle;

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Konut başvuru şartları şu şekilde:

-T.C. vatandaşı olması,

-Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,

-Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)

-Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 34.000.00TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 34.000.00TL olması gere1kmektedir.)

-Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU E DEVLET KAPISINDA

TOKİ konut başvurusu e devlet kapısında alınıyor. Turkiye.gov.tr adresine gittikten sonra Arama kısmına TOKİ yazın ve çıkan sonuçlarda konut iş yeri başvurusu kısmına tıklayarak başvuru sayfasına gidin.


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