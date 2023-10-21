Rekorlar ’altın’da! Onsu 3 ayın zirvesinde...

Ortadoğu 'ya ilişkin endişeler küresel altın talebini canlı tutmaya devam ediyor. Artan talep altının ons fiyatını 1.982 dolarla 3 ayın zirvesine yükseltti. Altının ons fiyatı, Ortadoğu gerilimi başlamadan önce 6 Ekim'de yaklaşık 1.830 dolar seviyesinde işlem görüyordu.





2 HAFTADA % 9.8 ARTIŞ

Dünkü yükselişle beraber ons fiyatındaki artış son 2 haftada yüzde 8.3'ü buldu. Yurt içinde de gram altında sert yükseliş yaşandı. Altının ons fiyatına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın dün 1.788 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü. Son 2 haftada gram altın fiyatındaki yükseliş de yüzde 9.8'i aştı.



TALEP GÜÇLÜ

Analistler, Ortadoğu'daki gerilimin daha da artabileceği endişesiyle, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın önceki gün yaptığı 'şahin' tonlu sözle yönlendirmelerine rağmen, güvenli liman olarak nitelendirilen altına talebin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğu belirtildi.