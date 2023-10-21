TEFE TÜFE enflasyon beklentisi yüzde kaç? Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? 4 aylık enflasyon maaş farkı hesaplama!

Türkiye'de ekonomik istikrarın önemli bir göstergesi olan enflasyon, Ekim ayında da merakla bekleniyor. Ekim ayındaki enflasyon rakamları, memur ve emekli maaşı gibi birçok önemli kalem için belirleyici olacak. Peki,Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte detaylar...

EKİM 2023 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları da kasım ayının başında açıklanacak. TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı ekim ayı enflasyonunun 2 ya da 3 Kasım 2023 tarihlerinde duyurulması bekleniyor.