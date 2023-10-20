Kalyon Enerji’den World Sustainability Congress 2023’te büyük başarı! Karapınar GES ilham kaynağı oldu

"YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN HEPİMİZ SORUMLULUK ALMAK ZORUNDAYIZ"

Arısoy, kongrede yaptığı sunumda, şunları kaydetti; "Kalyon Karapınar GES, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde ve 3,5 milyon panelden oluşan dev bir güneş enerjisi sahasını içeriyor. Santral Türkiye'nin en vasıfsız arazisi üzerine kuruldu ancak zaman içinde güneş panellerinin gölgelemesi sonucu toprağın veriminde ve bitkisel çeşitlilikte artış gözlemledik. Bu durumu değerlendirmek için sahamızı etrafımızdaki çiftliklere açtık. Otlatma projemiz ile GES sahamızı hem yenilenebilir enerji üretiminde lider bir tesis hem de hayvancılık için uygun bir otlatma alanı haline getirdik. Sahamız artık çevre dostu bir hayvancılık platformu olarak da hizmet veriyor. Hayvanlar, güneş panellerinin gölgesinde rahatça otlayabiliyor, bu da hem hayvanların hem de bitki örtüsünün sağlığına olumlu katkı yapıyor. Sağlanan fayda sadece çevresel sürdürülebilirlikle de sınırlı kalmıyor. Hayvanlar daha konforlu ve daha kısa mesafe giderek otlayabildikleri için verimleri artıyor, yerel ekonomi de canlanıyor. Yaşanabilir bir dünya için hepimizin sorumluluk alması gerektiği bilinciyle, sürdürülebilirlik ilkelerimiz ışığında ülkemizde bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Projenin tüm GES'lerde uygulanabilmesi için de tüm verilerimizi ve deneyimlerimizi ilgili tüm paydaşlara açmaya hazırız."