Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: İstikrar içinde büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz

AYAKKABI SEKTÖRÜ KONYA'DA BULUŞUYOR

Türkiye, deri ve deri mamulleri sektöründe bu yılın ilk 10 ayında 1.53 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, yeni iş bağlantıları fuarlarla destekleniyor.

Nobel Expo Fuarcılık tarafından 26-29 Ekim tarihleri arasında Konya Ayakkabıcılar Odası ve Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği (KASD) işbirliği ile bu yıl ilki düzenlenen Nobel MASTER SHOES Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı, yerli üreticilerin yanı sıra alım heyetleri kapsamında 43 ülkeden yabancı alıcıyı da ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye ayakkabı ve çanta üretiminin önde gelen firmalarının buluşacağı fuarda, yeni iş bağlantıları kurma imkanı sunulacak. Profesyonel alıcılara açık olacak fuarda, erkek ayakkabısından çantaya, kadın ayakkabılarından spor ayakkabılara, çocuk ayakkabılarından çeşit çeşit terliklere pek çok ürün grubu sergilenecek.

İHRACAT HEDEFİ 35 MİLYON DOLAR

Carrier ile Türkiye'de çeyrek asırdır süren ortaklığının 25'inci yılını kutlayan Alarko Carrier, ihracat çalışmalarını hızlandırdı. Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan "İhracatta 2027 yılı hedefimiz 35 milyon dolar" dedi. Carrier Avrupa Başkan Yardımcısı Didier Genois, Türkiye'nin Carrier için stratejik önem taşıdığını ifade ederken; Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih ise "Her zaman, pazarı takip eden değil pazara yön veren bir şirket olmayı hedefledik" şeklinde konuştu.



MEDIPOL'E ÇİFTE GURUR

'KARIYER.NET İnsana Saygı Ödülleri' sahiplerini buldu. İş başvurularını en hızlı sürede, en yüksek oranda yanıtlayan ve istihdama en çok katkı sağlayan firmaların ödüllendirildiği törende Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu, 22. ve 23. dönem 'İnsana Saygı Ödülü'nü aldı. Bomonti Avlu'da gerçekleştirilen gecede ödülleri Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü İşe Alım Müdürlüğü ekibi kucakladı. Medipol Sağlık Grubu'nun İnsan Kaynakları Koordinatörü Serkan Aydemir, "Her yıl binlerce genç ve kadın çalışana iş imkanı sunarak ülkemizin geleceğine katkı sağlamaktan dolayı gururluyuz" dedi.



MEMORIAL'DA GÖREV DEĞİŞİMİ

Memorial Sağlık Grubu'nun 16 yıllık CEO'su Uğur Genç bu görevini Bora Uludüz'e devretti. 2017- 2021 yılları arasında Garanti BBVA'da Dijital Bankacılık Direktörü, 2021 yılından günümüze kadar ise Sigortam. net CEO'su görevlerini yöneten Bora Uludüz, 16 Ekim itibariyle Memorial Sağlık Grubu CEO'su olarak görevini devraldı. Uğur Genç de Memorial Yönetim Kurulu ve Aydın Holding İcra Kurulu'nda görevine devam ediyor.



YEŞİL BİNALAR ZİRVESİ 8 KASIM'DA YAPILIYOR

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği'nin (ÇEDBİK) ev sahipliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle her yıl sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekmek için düzenlenen 'Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi', bu yıl 8 Kasım tarihinde Hilton Bosphorus İstanbul'da gerçekleşecek. Zirve, ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin yarattığı yıkımın ardından 'kentsel ve mekânsal dirençlilik' kavramının önemine dikkat çekmek üzere 'Sıfırın İnşası: Dirençli Şehirler' temasıyla düzenlenecek. Alanında uzman 41 konuşmacı, 450'ye yakın katılımcı ve toplamda 100'e yakın kurum ve kuruluşa ev sahipliği yapması beklenen Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi'23, sektörün en güncel konularına ışık tutacak.