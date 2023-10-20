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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: İstikrar içinde büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bir taraftan dünya ekonomisinden daha büyük pay alırken, diğer taraftan kapsayıcı ve istikrar içinde enflasyonun da düştüğü bir ortamda, istikrar içinde büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz." dedi. İşte sizler için derlediğimiz 20 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ekim 2023 Güncelleme 20 Ekim 2023, 07:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: İstikrar içinde büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, elverişli bir yatırım ortamının, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin de omurgasını oluşturduğunu vurgulayarak, iyi bir yatırım ortamı sağlandığında iç yatırımlar canlandığı gibi dışarıdan da birçok yatırımcının gelerek yatırım yaptığını aktardı.

Globaltürk Capital tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Özel Sermaye Yatırım Konferansı'na katılan Yılmaz, konferansta 40'ın üzerinde üst düzey fon temsilcisinin temsil edileceğini belirterek, "Konuşmacıların temsil ettikleri fonların toplam tutarı 200 milyar doların üzerinde. Konferansta yatırım stratejileri ele alınacak" dedi.

Yılmaz, şöyle konuştu: "Önümüzdeki dönemde çok daha fazla uzun vadeli kaynağın Türkiye'mize geleceğini ve yatırım yapacağını düşünüyoruz. Bunun işaretlerini şimdiden görüyoruz. Bu, hızlanarak devam edecektir."

2 MİLYAR EURO YATIRIM YAPACAK
Eczacıbaşı, ilaç sektörü için gaza bastı. 5 yıl içinde yapılacak 2 milyar euro yatırımın 500 milyon euroluk kısmı bu alanda olacak. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nin yeni tesislerinin açılış töreninde konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, yeni yatırımlarla grubun bu alanda önemli bir oyuncu olacağını belirtti.



EĞİTİM DESTEĞİ BUGÜN HESAPTA
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, şehit ve gazilerin çocukları ile gazilere yönelik eğitim yardımının bugün yapılacağını duyurdu. Yılda tek sefere mahsus olmak üzere 18 bin 891 öğrenciye 200 milyon 500 bin lira eğitim ve öğretim yardımında bulunulacağını belirten Işıkhan, şu bilgileri verdi: "İlköğretimde öğrenim görenlere 7 bin 646 lira, ortaöğretimde öğrenim görenlere 11 bin 470 lira, yükseköğretimde öğrenim görenlere 15 bin 293 lira ödeme yapılacak. Evlatlarımıza, kardeşlerimize 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum."


AYAKKABI SEKTÖRÜ KONYA'DA BULUŞUYOR
Türkiye, deri ve deri mamulleri sektöründe bu yılın ilk 10 ayında 1.53 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, yeni iş bağlantıları fuarlarla destekleniyor.

Nobel Expo Fuarcılık tarafından 26-29 Ekim tarihleri arasında Konya Ayakkabıcılar Odası ve Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği (KASD) işbirliği ile bu yıl ilki düzenlenen Nobel MASTER SHOES Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı, yerli üreticilerin yanı sıra alım heyetleri kapsamında 43 ülkeden yabancı alıcıyı da ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye ayakkabı ve çanta üretiminin önde gelen firmalarının buluşacağı fuarda, yeni iş bağlantıları kurma imkanı sunulacak. Profesyonel alıcılara açık olacak fuarda, erkek ayakkabısından çantaya, kadın ayakkabılarından spor ayakkabılara, çocuk ayakkabılarından çeşit çeşit terliklere pek çok ürün grubu sergilenecek.

İHRACAT HEDEFİ 35 MİLYON DOLAR
Carrier ile Türkiye'de çeyrek asırdır süren ortaklığının 25'inci yılını kutlayan Alarko Carrier, ihracat çalışmalarını hızlandırdı. Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan "İhracatta 2027 yılı hedefimiz 35 milyon dolar" dedi. Carrier Avrupa Başkan Yardımcısı Didier Genois, Türkiye'nin Carrier için stratejik önem taşıdığını ifade ederken; Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih ise "Her zaman, pazarı takip eden değil pazara yön veren bir şirket olmayı hedefledik" şeklinde konuştu.

MEDIPOL'E ÇİFTE GURUR
'KARIYER.NET İnsana Saygı Ödülleri' sahiplerini buldu. İş başvurularını en hızlı sürede, en yüksek oranda yanıtlayan ve istihdama en çok katkı sağlayan firmaların ödüllendirildiği törende Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu, 22. ve 23. dönem 'İnsana Saygı Ödülü'nü aldı. Bomonti Avlu'da gerçekleştirilen gecede ödülleri Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü İşe Alım Müdürlüğü ekibi kucakladı. Medipol Sağlık Grubu'nun İnsan Kaynakları Koordinatörü Serkan Aydemir, "Her yıl binlerce genç ve kadın çalışana iş imkanı sunarak ülkemizin geleceğine katkı sağlamaktan dolayı gururluyuz" dedi.

MEMORIAL'DA GÖREV DEĞİŞİMİ
Memorial Sağlık Grubu'nun 16 yıllık CEO'su Uğur Genç bu görevini Bora Uludüz'e devretti. 2017- 2021 yılları arasında Garanti BBVA'da Dijital Bankacılık Direktörü, 2021 yılından günümüze kadar ise Sigortam. net CEO'su görevlerini yöneten Bora Uludüz, 16 Ekim itibariyle Memorial Sağlık Grubu CEO'su olarak görevini devraldı. Uğur Genç de Memorial Yönetim Kurulu ve Aydın Holding İcra Kurulu'nda görevine devam ediyor.

YEŞİL BİNALAR ZİRVESİ&NBSP;8 KASIM'DA YAPILIYOR
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği'nin (ÇEDBİK) ev sahipliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle her yıl sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekmek için düzenlenen 'Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi', bu yıl 8 Kasım tarihinde Hilton Bosphorus İstanbul'da gerçekleşecek. Zirve, ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin yarattığı yıkımın ardından 'kentsel ve mekânsal dirençlilik' kavramının önemine dikkat çekmek üzere 'Sıfırın İnşası: Dirençli Şehirler' temasıyla düzenlenecek. Alanında uzman 41 konuşmacı, 450'ye yakın katılımcı ve toplamda 100'e yakın kurum ve kuruluşa ev sahipliği yapması beklenen Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi'23, sektörün en güncel konularına ışık tutacak.

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