SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde 23-24 Ekim’de paralar IBAN’a yatacak: Kişi başı 11.000 TL ödenecek

ING: ING, emekli maaşlarına göre 5.100, 5.950, 7.650 ve 8.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, emekli maaşını ilk kez ING'ye taşıyanlara her otomatik fatura talimatı için 1.000 lira ve toplamda en fazla 4.000 lira kazanma fırsatı sunmaktadır. İş Bankası: İş Bankası, emekli maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır.

Kuveyt Türk: Kuveyt Türk, emekli maaşlarına göre 4.800, 5.600, 7.200 ve 8.000 lira arasında promosyon sunmaktadır. Şekerbank: Şekerbank, emekli maaşlarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lira arasında promosyon sunmaktadır.

QNB Finansbank: QNB Finansbank, emekli maaşlarına göre 4.800, 5.600, 7.200 ve 8.000 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, kredi kartıyla yapacağınız harcamalara yıllık 1.200 lira indirim sağlamaktadır. TEB: TEB, emekli maaşlarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lira arasında promosyon sunmaktadır.

Türkiye Finans: Türkiye Finans, emekli maaşı alanlara, 2 fatura ödeme talimatı verenlere ve yedek hesap başvurusu yapanlara göre 3.500, 5.000, 6.500 ve 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, her emekli yakınını getiren kişi için 250 lira hediye vermektedir.