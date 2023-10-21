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SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde 23-24 Ekim'de paralar IBAN'a yatacak: Kişi başı 11.000 TL ödenecek

Bankalar arasındaki emekli müşteri rekabeti emekli sayısının 16 milyonu aşmasıyla birlikte hızla artış gösteriyor. Emekli maaşlarını kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar daha fazla müşteri çekmek ve tercih edilmek için çeşitli reklam kampanyaları ve promosyon teklifleri sunuyor. Kimi bankalar promosyon kazanmak için ek koşullar belirlerken kimileri de daha fazla avantaj sunarak emeklilere çekici fırsatlar sunuyor. Her bankanın farklı avantajlar sunduğu göz önüne alındığında bu promosyonlar ek bir gelir kaynağı olabiliyor.

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 09:23 Güncelleme 21 Ekim 2023, 09:23
SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde 23-24 Ekim’de paralar IBAN’a yatacak: Kişi başı 11.000 TL ödenecek

Bankalar emekli müşteri sayılarını artırmak ve mevcut müşterilerini memnun etmek amacıyla yeni promosyon kampanyaları hazırladı. Emekliler, bankaların sunduğu avantajları değerlendirerek kendileri için en uygun bankayı seçme fırsatına sahip. Özellikle Temmuz ayındaki zam oranlarının artması, bankalar arasındaki promosyon yarışını daha da alevlendirdi.

Bankaların Sunduğu Emekli Promosyonları

Akbank: Akbank, emekli maaşlarına göre 6.000, 7.000, 9.000 ve 10.000 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, kredi kartına tanımlanan 1 fatura ödeme talimatına 400 lira ve toplamda 2.000 lira chip para kazanabilirsiniz.

Denizbank: Denizbank, emekli maaşlarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, özel kredi fırsatları da sunmaktadır.

Fibabanka: Fibabanka, emekli maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır.

Garanti BBVA: Garanti BBVA, emekli maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, kredi kartıyla yapacağınız 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus vermektedir.

ING: ING, emekli maaşlarına göre 5.100, 5.950, 7.650 ve 8.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, emekli maaşını ilk kez ING'ye taşıyanlara her otomatik fatura talimatı için 1.000 lira ve toplamda en fazla 4.000 lira kazanma fırsatı sunmaktadır.

İş Bankası: İş Bankası, emekli maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır.

Kuveyt Türk: Kuveyt Türk, emekli maaşlarına göre 4.800, 5.600, 7.200 ve 8.000 lira arasında promosyon sunmaktadır.

Şekerbank: Şekerbank, emekli maaşlarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lira arasında promosyon sunmaktadır.

QNB Finansbank: QNB Finansbank, emekli maaşlarına göre 4.800, 5.600, 7.200 ve 8.000 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, kredi kartıyla yapacağınız harcamalara yıllık 1.200 lira indirim sağlamaktadır.

TEB: TEB, emekli maaşlarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lira arasında promosyon sunmaktadır.

Türkiye Finans: Türkiye Finans, emekli maaşı alanlara, 2 fatura ödeme talimatı verenlere ve yedek hesap başvurusu yapanlara göre 3.500, 5.000, 6.500 ve 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, her emekli yakınını getiren kişi için 250 lira hediye vermektedir.

Yapı Kredi: Yapı Kredi, emekli maaşlarına göre 4.500, 5.250, 6.750 ve 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, 2 fatura ödeme talimatına 500 lira ve kredi kartıyla yapacağınız 500 lira harcamaya 1.000 lira ek avantaj sunmaktadır.

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank: Kamu bankaları emekli maaşlarına göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lira arasında promosyon sunmaktadır.


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