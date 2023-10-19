En önemli gündem olası Marmara depremi! Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen: Yeni hikaye yazmalıyız

Geçtığimiz ay içerisinde Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanlığı görevine gelen Uğur Gülen, sigorta sektörünün halihazırda bazı problemleri olsa da en önemli konunun 'afet yönetimi' olduğunu aktardı.
Geçtığimiz ay içerisinde Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanlığı görevine gelen Uğur Gülen, sigorta sektörünün halihazırda bazı problemleri olsa da en önemli konunun 'afet yönetimi' olduğunu aktardı.
Gülen, "Şu anda en önemli konumuz afetler ve olası Marmara depremi. Bu durumla ilgili olarak oluşabilecek riskin dünyaya transfer edilmesi. Bu da reasürans yöntemiyle oluyor.
Bizim reasürans dünyasına derdimizi iyi anlatmamız lazım. Birinci işimiz bu. Türkiye burada doğru adımları atıyor, doğru işler yapıyor. Reasürans kapasitemizi artırmak için yeni bir hikaye yazmalıyız.
Fiyatlarımızın çok pahalanmasına müsaade etmeden bu işi yapalım" şeklinde konuştu. Başka bir önemli konunun Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olduğuna dikkati çeken Uğur Gülen, şunları söyledi:
TES MODELİ HAZIR
"Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Orta Vadeli Plan'da mevcut. Bu konu hakkında önemli gelişmeler olacak. Hükümet ve regülatör destekliyor. Ama artık bunu hayata geçirmek çok önemli. Karar alıcılar ile son derece iyi çalışıyoruz.
Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası'nın olduğu dünya modelleri incelendi. Onlara baktık. En doğru modelin Türkiye için hangisi olacağının seçimi yapıldı. Bunun bir mevzuat süreci var, Meclis'ten geçmesi gerekiyor ama rotasında gidiyor." Gülen, trafik sigortasının sektörde önemli sorun olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
SERBEST TARİFE
"Hâlâ en iyi düzen fiyatın piyasa tarafından belirlenmesi. Arz ve talebin kendi oluşturduğu fiyata, serbest tarifeye geçmemiz lazım. Bu konuda SEDDK Başkanımızın ayırdığı 'Yüksek Riskli Sigorta Havuzu' diye bir grup var.
Onu çözüp kenara koyduktan sonra geri kalan bloğu ki çok büyük bir blok. Yani 27 milyon sigortalı varsa 20-30 bin kişilik bir kümeyi konuşuyoruz. Yani onları böyle cımbızla seçip kenara ayırıp başka bir şekilde yönetirsek geri kalanı serbest tarife getireceğiz. Ben burada çok ümitliyim, başkanımla da konuştum. Bu yıl bitmeden serbest tarifenin geleceğine dair inancım var."