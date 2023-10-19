En önemli gündem olası Marmara depremi! Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen: Yeni hikaye yazmalıyız

Geçtığimiz ay içerisinde Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanlığı görevine gelen Uğur Gülen , sigorta sektörünün halihazırda bazı problemleri olsa da en önemli konunun 'afet yönetimi' olduğunu aktardı.

Gülen, "Şu anda en önemli konumuz afetler ve olası Marmara depremi. Bu durumla ilgili olarak oluşabilecek riskin dünyaya transfer edilmesi. Bu da reasürans yöntemiyle oluyor.

Bizim reasürans dünyasına derdimizi iyi anlatmamız lazım. Birinci işimiz bu. Türkiye burada doğru adımları atıyor, doğru işler yapıyor. Reasürans kapasitemizi artırmak için yeni bir hikaye yazmalıyız.

Fiyatlarımızın çok pahalanmasına müsaade etmeden bu işi yapalım" şeklinde konuştu. Başka bir önemli konunun Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olduğuna dikkati çeken Uğur Gülen, şunları söyledi: