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3 adımda emekliliğin kapısından geçin! Erken emekli olmak isteyenler bu fırsatı kaçıran bin pişman!

Emeklilik tarihinin öne çekilmesi, gelecekteki emeklilik tarihlerini ve yaşlarını planlayanlar için büyük bir avantaj olabilir. Ancak, erken emeklilik isteyenlerin dikkate alması gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İşte herkesin merak ettiği soruları tek tek yanıtlayacağız. Erken emeklilik için belirli yaş ve prim şartlarını yerine getirmeniz gerekebilir. Bu şartlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenir ve kişinin çalışma geçmişi ve prim ödeme süresi ile ilişkilidir.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 10:06 Güncelleme 19 Ekim 2023, 10:06
3 adımda emekliliğin kapısından geçin! Erken emekli olmak isteyenler bu fırsatı kaçıran bin pişman!

Emeklilik planlaması, bir kişinin çalışma kariyeri boyunca ödeyeceği prim miktarı, emeklilik yaşı ve alınacak maaşın belirlenmesini içerir. Erken emeklilik, belirli yaş ve prim şartlarını karşılamayı gerektirir. Hangi yaşta emekli olabileceğinizi belirlemek için emeklilik planınıza dikkat etmek önemlidir. Ancak erken emeklilik isteyenlerin dikkate alması gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Şartlar karşılandığında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak erken emeklilik talebinde bulunabilirler.

DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI

Kadınlar için emeklilikte önemli bir avantaj, doğum borçlanması hakkıdır. Kadınlar, doğum yapmaları durumunda bu haklarını kullanabilirler.

Her doğum için belirli bir süre boyunca prim borçlanmaları mümkündür. Bu, kadınların emeklilikleri için daha fazla prim günü kazanmalarını sağlar.

Özellikle çocuk sahibi olan kadınlar için, doğum borçlanması büyük bir fırsat sunar. Her bir çocuk için 2 yıllık prim kazanma hakkı elde edebilirler. Bu, annelerin emeklilikleri için önemli bir avantajdır. Bir çocuk için 2 yıllık prim kazanılması, toplamda 6 yıl avantaj sağlar.

ERKEKLER NASIL ERKEN SÜREDE EMEKLİ OLUR?

Erkekler de erken emeklilik hedefliyorsa bazı stratejileri düşünebilirler. Örneğin, emekli olması için 5 ayı kalan bir erkek sigortalı düşünelim.

Bu durumda 5 aylık askerlik borçlanması yaparak emekliliğe hak kazanabilir. Ancak ilk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması yapmışsa, emekliliği öne çekemez.

BES İLE İKİNCİ EMEKLİLİK

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), gelecekteki emekliliğinizi planlamanız ve ek bir emeklilik geliri oluşturmanız için güçlü bir araçtır. BES ile emeklilik hakkı kazanmak için belirli şartlar bulunur.

Yaş Şartı: BES ile emeklilik hakkı kazanabilmek için 56 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.

Minimum Süre: Ayrıca, BES'te en az 10 yıl boyunca birikim yapmış olmanız gerekmektedir. Bu uzun vadeli yatırım yapmanızı teşvik eder.


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