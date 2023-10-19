3 adımda emekliliğin kapısından geçin! Erken emekli olmak isteyenler bu fırsatı kaçıran bin pişman!

Emeklilik planlaması, bir kişinin çalışma kariyeri boyunca ödeyeceği prim miktarı, emeklilik yaşı ve alınacak maaşın belirlenmesini içerir. Erken emeklilik, belirli yaş ve prim şartlarını karşılamayı gerektirir. Hangi yaşta emekli olabileceğinizi belirlemek için emeklilik planınıza dikkat etmek önemlidir. Ancak erken emeklilik isteyenlerin dikkate alması gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Şartlar karşılandığında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak erken emeklilik talebinde bulunabilirler.