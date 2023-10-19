3 adımda emekliliğin kapısından geçin! Erken emekli olmak isteyenler bu fırsatı kaçıran bin pişman!

Özellikle çocuk sahibi olan kadınlar için, doğum borçlanması büyük bir fırsat sunar. Her bir çocuk için 2 yıllık prim kazanma hakkı elde edebilirler. Bu, annelerin emeklilikleri için önemli bir avantajdır. Bir çocuk için 2 yıllık prim kazanılması, toplamda 6 yıl avantaj sağlar.

ERKEKLER NASIL ERKEN SÜREDE EMEKLİ OLUR? Erkekler de erken emeklilik hedefliyorsa bazı stratejileri düşünebilirler. Örneğin, emekli olması için 5 ayı kalan bir erkek sigortalı düşünelim.

Bu durumda 5 aylık askerlik borçlanması yaparak emekliliğe hak kazanabilir. Ancak ilk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması yapmışsa, emekliliği öne çekemez.

BES İLE İKİNCİ EMEKLİLİK Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), gelecekteki emekliliğinizi planlamanız ve ek bir emeklilik geliri oluşturmanız için güçlü bir araçtır. BES ile emeklilik hakkı kazanmak için belirli şartlar bulunur.