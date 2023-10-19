BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 19 Ekim 2023 Perşembe Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul yorumlar…

19 Ekim Borsa'da son durum gündem oldu. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,24 puan değer kazandı. İşte son durum...

Dün 7.842,66 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 25,34 puan ve yüzde 0,32 değer kazanarak 7.868,00 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.831,86, en yüksek 7.933,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,57, hizmetler endeksi yüzde 0,83, sanayi endeksi yüzde 0,59 ve teknoloji endeksi yüzde 2,52 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükselirken, 15'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Petkim ve ASELSAN oldu.