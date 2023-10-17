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17 Ekim Evde Bakım maaşı yattı mı? Yatan iller listesi! Evde bakım maaşı alanlara Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi?

17 Ekim Evde Bakım maaşı yatan iller listesi sorgulanıyor. Peki Evde Bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı alanlara Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 10:05 Güncelleme 17 Ekim 2023, 10:05
17 Ekim Evde Bakım maaşı yattı mı? Yatan iller listesi! Evde bakım maaşı alanlara Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek. Bu noktada ''Evde bakım maaşı alanlara Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi?'' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 17 Ekim Evde Bakım maaşı sorgulama ekranı ve diğer merak edilenler...

EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

E-Devlet platformu üzerinden, Evde Bakım aylığı ödemelerinizi sorgulayabilirsiniz. Bunun için T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor.

Ardından, "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" ifadesini arama çubuğuna yazarak arama yapın ve ilgili sonuçlara ulaşmak için tıklayın.

Bu özellik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bölümünün altında bulunuyor. Sorgulama sonucunda, evde bakım maaşı ödemesiyle ilgili ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alan kişiler, sorgulama işlemi için cep telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla aylık alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747 numarasına SMS göndererek bakiye takibi yapabilir. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde, operatörünüz tarafından 1 SMS ücreti tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI ALANLARA CUMHURİYET İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

9 Ekim 2023 Pazartesi itibarıyla gerçekleşen Kabine toplantısın ardından Başkan Erdoğan müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ikramiye müjdesini "Emeklilerimizi rahatlacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme kararı aldık. Hem emekli olup hem çalışanları bu düzenlemeden muaf tutacağız. Ödemeler kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak." şeklinde aktardı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, emeklilerle birlikte dul ve yetim maaşı alan kişilere de verilecek. Ancak emekli olduğu halde çalışan kişiler, ikramiye hakkından yararlanamayacak. Kabine Toplantısı ardından halka seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyesinin kimlere verileceği hakkında yaptığı açıklamada, "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bu duurmda evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi kapsamının dışında kalmasından dolayı 5 bin TL emekli ikramiyesinden faydalanamacaktır.


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