17 Ekim Evde Bakım maaşı yattı mı? Yatan iller listesi! Evde bakım maaşı alanlara Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek. Bu noktada ''Evde bakım maaşı alanlara Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi?'' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 17 Ekim Evde Bakım maaşı sorgulama ekranı ve diğer merak edilenler...
EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?
E-Devlet platformu üzerinden, Evde Bakım aylığı ödemelerinizi sorgulayabilirsiniz. Bunun için T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor.
Ardından, "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" ifadesini arama çubuğuna yazarak arama yapın ve ilgili sonuçlara ulaşmak için tıklayın.
Bu özellik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bölümünün altında bulunuyor. Sorgulama sonucunda, evde bakım maaşı ödemesiyle ilgili ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alan kişiler, sorgulama işlemi için cep telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla aylık alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747 numarasına SMS göndererek bakiye takibi yapabilir. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde, operatörünüz tarafından 1 SMS ücreti tahsil edilir.