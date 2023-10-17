Türk-İş, harekete geçti! Asgari ücreti işçi belirleyecek

Milyonların geliri Ocak ayıyla birlikte artacak. Bu artışlardan biri de asgari ücrete yapılacak. 8 milyon asgari ücretlinin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni ücreti, Aralık'ta belirlenecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanarak yapılacak artışı belirleyecek. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş ve işveren tarafını TİSK temsil edecek. Hazırlıklar başlarken, Türk-İş masada asgari ücretlilerin oturacağı yeni bir model için kolları sıvadı. Atalay, toplantıda işçileri temsil eden komisyon üyelerinin asgari ücretlilerden oluşacağı mesajını verdi.