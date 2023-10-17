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Türk-İş, harekete geçti! Asgari ücreti işçi belirleyecek

Türk-İş, asgari ücret komisyonu için yeni bir oluşuma giriyor. Toplantıda işçileri temsil  eden komisyon üyelerinin asgari ücretlilerden oluşması planlanıyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ekim 2023 Güncelleme 17 Ekim 2023, 07:01
Türk-İş, harekete geçti! Asgari ücreti işçi belirleyecek

Milyonların geliri Ocak ayıyla birlikte artacak. Bu artışlardan biri de asgari ücrete yapılacak. 8 milyon asgari ücretlinin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni ücreti, Aralık'ta belirlenecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanarak yapılacak artışı belirleyecek. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş ve işveren tarafını TİSK temsil edecek. Hazırlıklar başlarken, Türk-İş masada asgari ücretlilerin oturacağı yeni bir model için kolları sıvadı. Atalay, toplantıda işçileri temsil eden komisyon üyelerinin asgari ücretlilerden oluşacağı mesajını verdi.



İLKE İMZA ATILACAK
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Kasım'ın 20'sinden sonra komisyonu kurarız.

Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmayalım. Asgari ücreti 20 senedir anlatıyorum. Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Allah nasip ederse Kasım'ın 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. 2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar."

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