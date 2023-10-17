Girişimciye 150 bin TL geri ödemesiz destek! 15 Aralık’a kadar başvur, parayı al

İş fikri olan engellilere ve eski hükümlülere hibe destek kapısı açılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmak için hazırladığı projelere geri ödemesiz destek sağlıyor. Bu kapsamda 2024 yılı birinci dönem hibe desteği için başvurular alınmaya başladı.

KİME, NE KADAR?

Engelli kendi işini kurma hibe desteği miktarı, tarım ve hayvancılık dışındaki projeler için 150 bin lira olacak. Tarım ve hayvancılık projelerinde ise bu tutar 115 bin lira olarak uygulanacak. Eski hükümlülerin girişimcilik projelerine ise tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 90 bin, diğer sektörlerde 110 bin liraya varan destek sağlanacak.