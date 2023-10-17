SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Girişimciye 150 bin TL geri ödemesiz destek! 15 Aralık'a kadar başvur, parayı al

Kendi işini kurmak isteyen engellilere 150 bin, eski hükümlülere 110 bin liraya varan geri ödemesiz destek verilecek. Bunun için hazırlanacak projeyle birlikte 15 Aralık’a kadar başvuru yapmak yetecek...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ekim 2023 Güncelleme 17 Ekim 2023, 07:01
Girişimciye 150 bin TL geri ödemesiz destek! 15 Aralık’a kadar başvur, parayı al

HABERİ
SESLİ DİNLE

İş fikri olan engellilere ve eski hükümlülere hibe destek kapısı açılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmak için hazırladığı projelere geri ödemesiz destek sağlıyor. Bu kapsamda 2024 yılı birinci dönem hibe desteği için başvurular alınmaya başladı.

KİME, NE KADAR?
Engelli kendi işini kurma hibe desteği miktarı, tarım ve hayvancılık dışındaki projeler için 150 bin lira olacak. Tarım ve hayvancılık projelerinde ise bu tutar 115 bin lira olarak uygulanacak. Eski hükümlülerin girişimcilik projelerine ise tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 90 bin, diğer sektörlerde 110 bin liraya varan destek sağlanacak.

NASIL BAŞVURULACAK?
Engelli girişimciler proje başvurularını 15 Aralık günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Engellilere yönelik çalışma yapanlar ise projelerini hazırlayıp 15 Aralık günü mesai saati sona erene kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.



Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin de projelerini belirtilen tarihe kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’deki çocuk ölümleri Ukrayna’yı geçti! BM’den kritik uyarı: Sağlık sistemi çöküyor! İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı vurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 56 ilde mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı operasyon: Çetelere nefes aldırmayacağız
Hayat finans
SON DAKİKA