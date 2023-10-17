Emekliye ‘hizmet tespiti’ zammı! Maaşı eksik  gösterilenler dikkat! Bu süreler için dava açmak aylığı artırır mı?

EYT kapsamında emeklilik için dilekçe veren çok sayıda çalışan, bordroda kazançları eksik bildirildiği için büyük bir şok yaşadı. Emeklilikte düşük aylık sürprizi yaşanmaması için bordroların düzenli kontrol edilmesi gerekiyor. Ücreti eksik bildirilenler hizmet tespit davası açabiliyor. Davayı kazananın emekli aylığı artarken, 5 yıl geriye dönük emekli aylığı farkı da alınabiliyor.
EYT kapsamında 2 milyon kişiye aylık bağlanırken, 120 bin dosya ise inceleniyor. Bu dosyaların içinde eksik prim, tescil sorunu, mükerrer başvurular, bordro oyunları, yanlış meslek kodları gibi sorunlar da ortaya çıkıyor. Emeklilikte mağdur olmamak için kazancın bordroya tam olarak yansıyıp yansımadığının takip edilmesi büyük önem taşıyor.
Ücretleri eksik bildirilenlerin belgeler ve tanıklarla hizmet tespiti davası açması mümkün. Davanın kazanılması durumunda hem emekli aylığı artar hem emekli aylığın ilk bağlandığı tarihten itibaren hesaplanan farklar topluca alınabilir. Daha önce emekli olanlar ise 5 yıl geriye dönük emekli aylığı farkı alabilir.