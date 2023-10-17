Kentsel dönüşüm ivme kazanacak! 3 ayrı genel müdürlük oluşturuldu

Afet bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışmaya devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; kentsel dönüşüme ivme kazandıracak yeni bir adım daha attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulduğu duyuruldu.

Marmara Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ise yalnızca bu bölgedeki çalışmalara odaklanacak. Bir diğer genel müdürlük olan Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü de kaynak teminini sağlayacak.



HIZ KAZANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ile kentsel dönüşüm çalışmalarımızı çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürüteceğiz. Geliştirdiğimiz modelle hazineye mali bir yük oluşturmadan güçlü şehirler hazırlayacağız" dedi. (Murathan YILDIRIM)