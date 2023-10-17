PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Doğalgaz faturasına 16 milyarlık destek! Mayıs’a kadar sürecek

Vatandaşın doğalgaz tüketiminin aylık 25 metreküp kadarını devlet karşılarken, bu yolla sağlanan destek 16 milyar lirayı buldu. Destek Mayıs’a kadar sürecek.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ekim 2023 Güncelleme 17 Ekim 2023, 07:01
Doğalgaz faturasına 16 milyarlık destek! Mayıs’a kadar sürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı keşifler sonrası vatandaşa müjdesini verdiği doğalgaz desteği sürüyor. Nisan'da tüm doğalgaz ödemelerini devlet karşılarken, o tarihten bugüne kadar da aylık 25 metreküp gaz vatandaşa ücretsiz olarak veriliyor.



İlkbahar ve yaz aylarında doğalgaz tüketimleri oldukça düşen milyonlarca vatandaş son 3-4 aydır fatura ödemezken, artık havaların soğuması ve vanaların açılması ile birlikte bu aydan itibaren 25 metreküpü ücretsiz olmak üzere fatura ödemelerine yeniden başlayacak.

43 MİLYARI BULACAK
Müjdenin verildiği tarihten bugüne kadar toplam 3.2 milyar metreküplük doğalgaz bedeli Hazine tarafından karşılanırken, yapılan toplam destek miktarı 16 milyar liraya ulaştı. Karadeniz gazında ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması 1 Mayıs'a kadar devam edecek.



Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.13 lira olduğu düşünüldüğünde faturalardan aylık 153.25 lira alınmayacak. Devlet ücretsiz doğalgaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar liralık katkıda bulunmuş olacak.



Mevcutta doğalgaz faturalarının yüzde 75'ini, elektrik faturalarının ise yüzde 50'sini sübvanse etmeye devam eden Hükümet, geçen yıl vatandaşa 200 milyar liralık enerji desteği verdi. Bu yıl ise bu desteğin 394 milyar liraya çıkması bekleniyor.


Nisan'da tüm gaz ödemelerini devlet karşılarken, o tarihten Mayıs 2024'e kadar da aylık 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak veriliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’deki çocuk ölümleri Ukrayna’yı geçti! BM’den kritik uyarı: Sağlık sistemi çöküyor! İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı vurdu
Başkan Erdoğan müjdelemişti! Mayıs’a kadar Doğal gaz devletten
Hayat finans
SON DAKİKA