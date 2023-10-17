Doğalgaz faturasına 16 milyarlık destek! Mayıs’a kadar sürecek

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.13 lira olduğu düşünüldüğünde faturalardan aylık 153.25 lira alınmayacak. Devlet ücretsiz doğalgaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar liralık katkıda bulunmuş olacak.





Mevcutta doğalgaz faturalarının yüzde 75'ini, elektrik faturalarının ise yüzde 50'sini sübvanse etmeye devam eden Hükümet, geçen yıl vatandaşa 200 milyar liralık enerji desteği verdi. Bu yıl ise bu desteğin 394 milyar liraya çıkması bekleniyor.





Nisan'da tüm gaz ödemelerini devlet karşılarken, o tarihten Mayıs 2024'e kadar da aylık 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak veriliyor.