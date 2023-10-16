İŞKUR başvuru sayfası açıldı: İş kuran engelliye 150 bin TL hibe

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin liraya kadar hibe desteği başvurularının 15 Aralık'a kadar yapılabileceğini kaydetti.
Işıkhan, yaptığı paylaşımda, "Başvurmak isteyen vatandaşlarımız detaylı bilgi için http://iskur.gov.tr adresinde 'duyurular' bölümünden başvuru rehberine erişebilir" ifadesini kullandı.
ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU 20 EKİM'DE TOPLANIYOR
Çalışma hayatının önemli sosyal diyalog mekanizmalarından olan Üçlü Danışma Kurulu, 20 Ekim'de toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve ilgili kurumlara gönderdiği yazıyla kurulun 20 Ekim'de toplanacağını duyurdu. 5 yıl aradan sonra toplanacak Kurul, 'Türkiye Yüzyılı'nda sosyal diyalog' temasıyla düzenlenecek. Başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yapması beklenen kurulda, çalışma hayatının gündemindeki sorunlar dile getirilecek ve çözüm önerileri ele alınacak.
BAKIRKÖY-KİRAZLİ HATTI ŞUBAT'TA AÇILIYOR
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın Şubat ayı içinde İstanbullulara hizmet vermeye başlayacağını söyledi. 12 ilde işletme altındaki 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 395 kilometresinin bakanlık tarafından yapıldığını söyleyen Uraloğlu, toplam uzunluğu 55.7 kilometre olan 5 hatta İstanbul için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizdi. Uraloğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 394.5 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız yapmış olacak" dedi.
SANAYİCİ KARBON VERGİSİNDEN KORUNACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enerji bağımlılığını azaltma adımlarını ve Türkiye'nin AB'nin karbon vergilerine karşı yeşil dönüşüm stratejisini açıkladı. Şimşek, Avrupa'nın uygulamaya başlayacağı karbon vergisinden sanayicileri korumak için yeşil dönüşümü öncelikli alan olarak belirlediklerini söyledi. Türkiye ile BAE arasındaki 50.7 milyar dolarlık anlaşmanın 27 milyar doları yenilenebilir enerji sektörüne doğrudan yatırım olarak aktarılacak. Hükümetler arası anlaşmanın Meclis'e sunulmasının ardından yatırım süreci başlayacak.
Hazal ATEŞ
REFAHI ARTIRMA PLANI MECLİS'E GELİYOR
Refahın artırılması, enerji ve ulaşımda merkez ülke olma adımları, yeşil dönüşüm hedefleri planını içeren 12. Kalkınma Planı ile 2024 bütçesi bu hafta Meclis'e geliyor. Kalkınma Planı döneminde gelirin adil paylaşımına yönelik adımlar atılırken, asgari ücretliler başta olmak üzere çalışanların gelir dağılımındaki payı artırılacak. Kalkınma Planı ile bütçe 17 Ekim'de Meclis'e gönderilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın aynı gün 12. Kalkınma Planı'nı Meclis'te anlatması bekleniyor.