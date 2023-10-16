İŞKUR başvuru sayfası açıldı: İş kuran engelliye 150 bin TL hibe

BAKIRKÖY-KİRAZLİ HATTI ŞUBAT'TA AÇILIYOR

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın Şubat ayı içinde İstanbullulara hizmet vermeye başlayacağını söyledi. 12 ilde işletme altındaki 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 395 kilometresinin bakanlık tarafından yapıldığını söyleyen Uraloğlu, toplam uzunluğu 55.7 kilometre olan 5 hatta İstanbul için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizdi. Uraloğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 394.5 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız yapmış olacak" dedi.



SANAYİCİ KARBON VERGİSİNDEN KORUNACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enerji bağımlılığını azaltma adımlarını ve Türkiye'nin AB'nin karbon vergilerine karşı yeşil dönüşüm stratejisini açıkladı. Şimşek, Avrupa'nın uygulamaya başlayacağı karbon vergisinden sanayicileri korumak için yeşil dönüşümü öncelikli alan olarak belirlediklerini söyledi. Türkiye ile BAE arasındaki 50.7 milyar dolarlık anlaşmanın 27 milyar doları yenilenebilir enerji sektörüne doğrudan yatırım olarak aktarılacak. Hükümetler arası anlaşmanın Meclis'e sunulmasının ardından yatırım süreci başlayacak.

Hazal ATEŞ



REFAHI ARTIRMA PLANI MECLİS'E GELİYOR

Refahın artırılması, enerji ve ulaşımda merkez ülke olma adımları, yeşil dönüşüm hedefleri planını içeren 12. Kalkınma Planı ile 2024 bütçesi bu hafta Meclis'e geliyor. Kalkınma Planı döneminde gelirin adil paylaşımına yönelik adımlar atılırken, asgari ücretliler başta olmak üzere çalışanların gelir dağılımındaki payı artırılacak. Kalkınma Planı ile bütçe 17 Ekim'de Meclis'e gönderilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın aynı gün 12. Kalkınma Planı'nı Meclis'te anlatması bekleniyor.

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