Ailelere çocuk desteği artacak: SED ödemeleri yatırıldı! Ocak’ta artış var

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) veriliyor. Çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmaması, için sağlanan bu destekte Ekim ayı ödemeleri hesaba yatırıldı.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile ailelerin çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşıladıklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay 580 milyon lira yatırıldığını kaydetti.