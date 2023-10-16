Ailelere çocuk desteği artacak: SED ödemeleri yatırıldı! Ocak’ta artış var

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) veriliyor. Çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmaması, için sağlanan bu destekte Ekim ayı ödemeleri hesaba yatırıldı.
İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) veriliyor. Çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmaması, için sağlanan bu destekte Ekim ayı ödemeleri hesaba yatırıldı.
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile ailelerin çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşıladıklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay 580 milyon lira yatırıldığını kaydetti.
NASIL DEĞİŞECEK?
Çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanması için sağlanan bu desteğin tutarı ortalama 3 bin 571 lira.
Çocuğun bulunduğu eğitim dönemine göre yapılan ödeme tutarı farklılık gösteriyor.
Aylık olarak en az bin 937, en çok ise 4 bin 358 lira ödeniyor. Bu ödemenin tutarı Ocak'ta artacak. Memur maaş katsayısındaki artış ödemelere yansıyacak.
Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı TÜFE tahminine göre memur maaş katsayısındaki artış yüzde 49.46 seviyesinde beklenirken, bu tahmin gerçekleşirse en düşük SED ödemesi 2 bin 895 liraya, en yükseği de 6 bin 514 liraya çıkacak.