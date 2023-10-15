İsrail’in katliamı piyasayı da etkiledi! Altın zirvede borsa durdu

İsrail'in Gazze'de yaşattığı vahşet piyasaları da etkiledi. Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,15 kayıpla 8.113,30 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.054,64, en yüksek 8.518,86 puanı gördü. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,42 değer kazancıyla 1.713 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,75 kazançla 11.508 liraya çıktı.

7 AYIN EN YÜKSEK KAZANÇ HAFTASI

ABD piyasalarında ise ons altın son iki ayın zirvesine çıktı. Fed'e yönelik sıkılaşma beklentilerinin azalmasıyla öğleden sonra ABD tahvillerinde yaklaşık 10'ar baz puanlık düşüş yaşandı. Bunun üzerine altındaki yükseliş de hızlandı. Hafta boyunca yükselişini sürdüren onsta günlük artış yüzde 2.4'ü aşarken fiyat 1.932 dolara yükseldi. Haftalık yükseliş ise Yüzde 5.47 oldu.