İsrail’in katliamı piyasayı da etkiledi! Altın zirvede borsa durdu

İsrail'in Gazze'de yaşattığı vahşet piyasaları da etkiledi. Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,15 kayıpla 8.113,30 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.054,64, en yüksek 8.518,86 puanı gördü. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,42 değer kazancıyla 1.713 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,75 kazançla 11.508 liraya çıktı.
7 AYIN EN YÜKSEK KAZANÇ HAFTASI
ABD piyasalarında ise ons altın son iki ayın zirvesine çıktı. Fed'e yönelik sıkılaşma beklentilerinin azalmasıyla öğleden sonra ABD tahvillerinde yaklaşık 10'ar baz puanlık düşüş yaşandı. Bunun üzerine altındaki yükseliş de hızlandı. Hafta boyunca yükselişini sürdüren onsta günlük artış yüzde 2.4'ü aşarken fiyat 1.932 dolara yükseldi. Haftalık yükseliş ise Yüzde 5.47 oldu.
Böylece ons 7 ayın en yüksek haftalık kazancına ulaştı. Ons altın fiyatı, 13-17 Mart 2023 haftasında yüzde 6,5 haftalık kazanç sağlamıştı. Altının genellikle belirsizlik dönemlerinde, özellikle savaşlarda, güvenli liman özelliğinin öne çıktığını ifade eden analistler, bölgede tansiyonun yükselmesi durumunda altın talebinin artabileceğini söyledi. New York'ta veri hizmetleri sunan Oanda'nın Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong da altının ons fiyatındaki yükselişin Orta Doğu'dan kaynaklanan jeopolitik risk priminin hala devam etmesiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen ise Fed'in faiz oranlarında artık zirveye ulaşmış olabileceğine dair öngörüler ve Orta Doğu'dan kaynaklanan endişelerin altının ons fiyatı için destekleyici olduğunu dile getirdi.
EN TEHLİKELİ DÖNEM
JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, "Ukrayna savaşı ve İsrail-Hamas çatışmasının geniş kapsamlı etkileri olabilir" dedi. Ekonominin durumu hakkında değerlendirme yapan Dimon, sıkı işgücü piyasaları ve yüksek kamu borcu seviyelerinin enflasyonu bir süre daha yüksek tutabileceğini ve faiz oranlarının daha da yükselebileceğini kaydetti. Ukrayna savaşı ve İsrail- Hamas çatışmasının emtia piyasaları, ticaret ve jeopolitik üzerinde etkileri olabileceğini belirten Dimon, "Bu, dünyanın on yıllardır gördüğü en tehlikeli dönem olabilir. Şirketimizi çok çeşitli sonuçlara hazırlıyoruz, böylece ortam ne olursa olsun müşterilerimize tutarlı hizmet veriyoruz." dedi.