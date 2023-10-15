İndirim seferberliği! Enflasyonla mücadele sürüyor...

Enflasyonla mücadele kapsamında hükümetten yapılan çağrılar sonrasında zincir marketler indirimleri peş peşe açıkladı. Son olarak Tarım Kredi de yüzde 50'ye varan indirim yaptığını duyurdu. Sırada diğer sektörlerin olması bekleniyor.





İstanbul ve Ankara Ticaret Odaları'ndan yapılan çağrılarla beyaz eşya, mobilya ve tekstil sektörleri de indirim kampanyasına katılacak. Özellikle mobilya sektöründe yılbaşına kadar zam yapılmaması yönünde karar alındığı açıklandı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Gelinen noktada Cumhuriyetin 100. yılı kampanyası kapsamında tüm zincir marketlerin piyasada referans fiyat oluşturma güçlerini de dikkate alınarak indirim yapmasını ve yıl sonuna kadar fiyatları sabitlemesini bekliyoruz.