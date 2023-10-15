İGA, Routes World’e ev sahipliği yapıyor! Yarın başlıyor...

ÇÖPTEN 32 TON ALTIN ÇIKTI Turkcell'in 4 yıldır sürdürdüğü tekno atık projesi hem çevrenin korunmasına destek verdi hem de yüzlerce çocuğun eğitimine katkı sağladı. Bugüne kadar topladığı 32 ton tekno atığı geri dönüşüme kazandıran Turkcell, 14 Ekim Uluslararası Elektronik Atık Günü'nde de "Haydi Türkiye! Tekno Atık geri dönüşüm seferberliğine katıl, kaynakları verimli kullan, nitelikli eğitime destek ol" çağrısı yaptı. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon "Dünya genelinde her yıl yaklaşık 53.6 milyon ton elektronik atık ortaya çıkıyor. Bunların yüzde 83'ü halen toplanmıyor. Türkiye'de ise geri dönüştürülen e-atıkların oranı yüzde 7. Biz Turkcell olarak e-atık tsunamisine 'Eğitime Dönüştür' projemizle dalgakıran olmaya çalışıyoruz" dedi.





HALKBANK'A 30 ÖDÜL

Halkbank, dünyanın önde gelen prestijli ödül programlarından biri olarak kabul edilen Silikon Vadisi merkezli The Globee Awards'tan 21 altın, 5 gümüş ve 4 bronz ödül kazanarak uluslararası başarıya imza attı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, '2023 Leadership Awards' ödül programında yer alan 'Yılın Lideri' kategorisinde kazandığı 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz ödülle 'Yılın CEO'su' seçilerek, ödül programında bu unvanı kazanan ilk Türk yönetici oldu. Halkbank, '2023 Globee Awards For Leadership' ödül programında ürettiği finansal ürünlerle 'Yılın Bankası' ve 'Finans Alanında Fikir Önderi' seçilerek giyilebilir teknoloji ürünü Paraf Ring Pay ile 'İnovasyon', Metaverse evreninde açtığı etkinlik merkezi ile 'Dijital Dönüşüm ve Sosyal Medya', bankacılık, finans, muhasebe ve sigortacılık hizmetleriyle 'Finansal Ürün ve Hizmetlerde Liderlik', geliştirdiği sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı projeleriyle de 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk' ve 'Sosyal Sorumluluk Alanında Yenilikçilik' kategorilerinde altın ödüle ulaştı.



YILIN BANKASI

Halkbank, '2023 Globee Awards For Business' ödül programında 'Yılın Bankası' başta olmak üzere toplam 17 ödüle layık görüldü. Banka, 'Enerji ve Sürdürülebilirlikte İnovasyon', 'Finansal Hizmetler', 'İnsan Kaynaklarında Başarı', 'Bilgi Teknolojisi Ürün ve Hizmetlerinin En Yenilikçi Dağıtımı', 'Gelişen Teknoloji Çözümleri', 'Finans Alanında Yılın İnovasyonu', 'Dijital Süreç Otomasyonu Çözümü', 'Dijital Dönüşüm', 'Robotik Süreç Otomasyonu', 'Mobil Uygulamaların En İyi Kullanımı', 'Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı' ve 'Yılın İşvereni' kategorilerinde altın ödül aldı. Halkbank, bu yıl 16'ncısı düzenlenen '2023 Globee Awards For Women In Business' programında ödüle layık görülen tek Türk finans kurumu oldu. Banka, 'En İyi Finansal Hizmet veya Servis' kategorisinde 'Kadın Girişimci Destekleri' ile altın ödüle uzandı. Osman Arslan, dünya çapındaki şirket ve kuruluşların kıyasıya yarıştığı prestijli ödül programında elde edilen başarının artan marka değerini gösterdiğini söyledi.