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İGA, Routes World'e ev sahipliği yapıyor! Yarın başlıyor...

Havalimanı’nın işletmecisi İGA, küresel havacılığın en önemli toplantılarından birine ev sahipliği yapacak. İşte sizler için derlediğimiz 15 Mayıs tarihli Takvim ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ekim 2023 Güncelleme 15 Ekim 2023, 07:00
İGA, Routes World’e ev sahipliği yapıyor! Yarın başlıyor...

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliği ile küresel havacılık sektörünün en önemli etkinliklerinden biri kabul edilen 28. Routes World'e ev sahipliği yapacak. İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Fuar Merkezi'nde yarın başlayacak Routes World 2023'te havacılığın küresel bağlamdaki geleceği tartışılacak.

Sektörün önde gelen havalimanları ve havayollarından 3 binden fazla üst düzey yöneticinin katılacağı Routes World'de, Türk Hava Yolları, Air France, easyJet, Delta Air Lines, Emirates, IndiGo, Japan Airlines, Qantas, ve Wizz Air'in de aralarında olduğu 250'den fazla hava yolu yer alacak. İGA CEO Vekili Selahattin Bilgen, "Dünyanın her yerinden sektör profesyonelleriyle havacılığın geleceğinin planlanacağı verimli bir üç gün olacak" dedi.




KALKINMA PROGRAMI MECLİS'E GELIYOR
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan 12'nci Kalkınma Planı'nın yarın (Pazartesi) TBMM'ye sunulması öngörülüyor. 12'nci Kalkınma Planı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirmeyi hedefleyen bütüncül bir yol haritası olacak. Planın ardından salı günü de 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 17 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak. 23-24 Ekim'de komisyonda görüşülmesi beklenen plan, daha sonra TBMM Genel Kurulunda ele alınacak.



KAMPÜSLERDE FESTİVAL HEYECANI
Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, eğlenceyi ve müziği üniversite kampüslerine taşıyor. 'Selfy Kampüste' konseptiyle 12-26 Ekim tarihleri arasında üniversitelerde; konserler, oyun turnuvaları, çeşitli yarışmalar ve birbirinden renkli aktiviteler düzenlenecek. KÖFN ve Can Bonomo'nun en sevilen şarkılarını gençlerle birlikte seslendireceği Selfy Fest23'te, ayrıca Türk Telekom yöneticileri ve ekranların sevilen isimleri kariyer sohbetlerinde öğrencilerle buluşacak. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Selfy'de gençlere özel olarak sınırsız, esnek ve avantajlı mobil tekliflerin yanında gençlerin hayatlarına daha fazla dokunabilmek için seyahat indirimi, konser ve tiyatro indirimli bilet hakkı gibi faydalar da sunuyoruz" diye konuştu.



ÇÖPTEN 32 TON ALTIN ÇIKTI
Turkcell'in 4 yıldır sürdürdüğü tekno atık projesi hem çevrenin korunmasına destek verdi hem de yüzlerce çocuğun eğitimine katkı sağladı. Bugüne kadar topladığı 32 ton tekno atığı geri dönüşüme kazandıran Turkcell, 14 Ekim Uluslararası Elektronik Atık Günü'nde de "Haydi Türkiye! Tekno Atık geri dönüşüm seferberliğine katıl, kaynakları verimli kullan, nitelikli eğitime destek ol" çağrısı yaptı. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon "Dünya genelinde her yıl yaklaşık 53.6 milyon ton elektronik atık ortaya çıkıyor. Bunların yüzde 83'ü halen toplanmıyor. Türkiye'de ise geri dönüştürülen e-atıkların oranı yüzde 7. Biz Turkcell olarak e-atık tsunamisine 'Eğitime Dönüştür' projemizle dalgakıran olmaya çalışıyoruz" dedi.



HALKBANK'A 30 ÖDÜL
Halkbank, dünyanın önde gelen prestijli ödül programlarından biri olarak kabul edilen Silikon Vadisi merkezli The Globee Awards'tan 21 altın, 5 gümüş ve 4 bronz ödül kazanarak uluslararası başarıya imza attı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, '2023 Leadership Awards' ödül programında yer alan 'Yılın Lideri' kategorisinde kazandığı 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz ödülle 'Yılın CEO'su' seçilerek, ödül programında bu unvanı kazanan ilk Türk yönetici oldu. Halkbank, '2023 Globee Awards For Leadership' ödül programında ürettiği finansal ürünlerle 'Yılın Bankası' ve 'Finans Alanında Fikir Önderi' seçilerek giyilebilir teknoloji ürünü Paraf Ring Pay ile 'İnovasyon', Metaverse evreninde açtığı etkinlik merkezi ile 'Dijital Dönüşüm ve Sosyal Medya', bankacılık, finans, muhasebe ve sigortacılık hizmetleriyle 'Finansal Ürün ve Hizmetlerde Liderlik', geliştirdiği sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı projeleriyle de 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk' ve 'Sosyal Sorumluluk Alanında Yenilikçilik' kategorilerinde altın ödüle ulaştı.

YILIN BANKASI
Halkbank, '2023 Globee Awards For Business' ödül programında 'Yılın Bankası' başta olmak üzere toplam 17 ödüle layık görüldü. Banka, 'Enerji ve Sürdürülebilirlikte İnovasyon', 'Finansal Hizmetler', 'İnsan Kaynaklarında Başarı', 'Bilgi Teknolojisi Ürün ve Hizmetlerinin En Yenilikçi Dağıtımı', 'Gelişen Teknoloji Çözümleri', 'Finans Alanında Yılın İnovasyonu', 'Dijital Süreç Otomasyonu Çözümü', 'Dijital Dönüşüm', 'Robotik Süreç Otomasyonu', 'Mobil Uygulamaların En İyi Kullanımı', 'Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı' ve 'Yılın İşvereni' kategorilerinde altın ödül aldı. Halkbank, bu yıl 16'ncısı düzenlenen '2023 Globee Awards For Women In Business' programında ödüle layık görülen tek Türk finans kurumu oldu. Banka, 'En İyi Finansal Hizmet veya Servis' kategorisinde 'Kadın Girişimci Destekleri' ile altın ödüle uzandı. Osman Arslan, dünya çapındaki şirket ve kuruluşların kıyasıya yarıştığı prestijli ödül programında elde edilen başarının artan marka değerini gösterdiğini söyledi.

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