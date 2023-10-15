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Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından Tarım Kredi Marketlerde yüzde 50'ye varan indirim kampanyası başlıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 16:20 Güncelleme 15 Ekim 2023, 16:29
Başkan Erdoğan’ın çağrısının ardından Tarım Kredi Marketlerde yüzde 50’ye varan indirim kampanyası başlıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketler de gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe fiyatları düşürme kararı aldı.

Tarım Kredi marketlerinden indirim kampanyası!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden (Tarım Kredi) yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatif Market, Türkiye'nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktasıyla ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM YAPILACAK?
Kuruluş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yaptığı enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek olma çağrısı üzerine yeni bir kampanya düzenlendi. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

Ayrıca, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de "manavda taptaze indirim" kampanyası devam edecek.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, üretici ile tüketici arasında doğrudan bir kanal oluşturarak, çiftçilerin ürettiği ürünleri en uygun fiyatla tüketicilere ulaştırmayı ve ülke ekonomisine destek olmayı hedefliyor.



KARADENİZBİRLİK, YAĞ FİYATLARINDA İNDİRİM YAPTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), Cumhuriyetin 100. yılında ayçiçeği yağı fiyatlarına yüzde 12 ila 15 indirim yaptı.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, Birliğin 2023 yılı yağlık ayçiçeği ürünü alımlarına hızla devam ettiğini belirtti.

Birliğin, her kampanya döneminde, üretici ortaklarını tarlaya tohum atmadan desteklemeye başladığını vurgulayan Erarslan, "Birliğimiz, üreticilerimizin finansman ihtiyaçlarına ayni ve nakdi kredileri ile yardımcı olmaya devam etmektedir. Gayemiz, bölgemizde üretim potansiyeli olan ayçiçeği üretimini arttırmak ve ülke yağlı tohum ihtiyacımızın ithalat ile değil yerli üretimden karşılanmasına destek olmaktır. Yağlı tohumlarda yerli üretim artışının sağlanması için devlet tarafından yapılacak teşvik ve desteklemeler mutlaka arttırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Erarslan, Birliğin üreticiden aldığı ham madde ile ürettiği yüzde yüz saf ve helal sertifikalı, KARADENİZBİRLİK markalı ayçiçeği yağı ile tüketiciye hizmet verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Birliğimiz bu konuda, piyasayı regüle ederek, aşırı fiyat artışlarını önlemekte, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır. Diğer yandan Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde bir kampanya yaparak ayçiçeği yağı fiyatlarında yüzde 12-15 oranında bir indirim ile tüketicilerine katkı sunarak, piyasayı tüketici lehine regüle etmektedir."

KARADENİZBİRLİK ürünlerinde indirimin bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Başkan Erdoğanın çağrısı sonrası 4 zincir marketten enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek!


BİRÇOK MARKA İNDİRİM YAPMAK İÇİN KOLLARI SIVADI
Başkan Erdoğan'ın indirim çağrısı sonrası ŞOK Marketler ve Happy'nin ardından BİM ve A101 de indirim karar aldı. Öte yandan söz konusu çağrı sahada hızlı bir karşılık buldu ve Türkiye'nin önde gelen birçok markası indirim yapmak için kolları sıvadı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve beyaz eşya sektörleri başta olmak üzere tüm sektörleri, büyük indirim kampanyasına destek vermeye davet etti.

Bolat'ın geçen günlerde Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklaması ve sektörün buna hemen destek vermesinin ardından gözler, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere perakende sektörünün diğer temsilcilerine çevrilmişti.

Diğer sektörlerde de yakın zamanda kampanya kapsamında adım atılması konuşulurken, Bolat'tan, perakende sektörünün diğer temsilcilerine yönelik yeni bir çağrı geldi.

Ömer Bolat, yaptığı açıklamada, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere tüm sektörleri Cumhuriyet'in 100. yılında büyük indirim kampanyasına destek vermeye çağırdı.

Bakan Bolat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki "Bakanlığımızın zincir marketlere yönelik indirim çağrısının giderek daha çok makes bulduğunu görüyoruz. Buradan zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum." sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından hareketle, sektörlerimizi, tedarik zincirinin her halkasını, enflasyonla mücadelede yanımızda görmekten mutluluk duyacağız. Yapılan açıklamalar, verilen destek mesajlarından sonra kar topu etkisiyle sektörlerimizin her birinden, oda temsilcilerinden, esnafımızdan, sanayicimizden 'Türkiye Yüzyılı'na yakışacak indirim ve kampanya beyanları gelmeye başladı. Enflasyonla verilen mücadelenin ancak topyekun bir hareketle, üretim bandının en başından en sonuna kadar yapıldığında başarıya ulaşabileceği konusunda hemfikir kalınmıştı.

Bu kapsamda tedarik zincirinin her halkasının bu kampanyada olmasının, birlik ve beraberliğimizin en güzel ve somut örneklerinden biri olarak hayata geçeceği kanısındayım. Ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği vizyon ve hedefler doğrultusunda ilerlerken, bu hedeflere her geçen gün biraz daha yaklaşılırken, yapılan destekler ve atılan adımlarla, tabandan karşılık bularak toplumumuzun her kesiminin bu mücadele rol alması, alınan neticeyi ve nihai yolu daha da anlamlı ve unutulmaz kılacaktır."

"ENFLASYONLA MÜCADELEDE BAŞARI, VATANDAŞLARIMIZLA, SEKTÖRLERİMİZLE EL ELE VEREREK GERÇEKLEŞECEK"
Enflasyonla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalara işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu toplantısında yapmış olduğumuz açıklama ile Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır şekilde marketlerimize indirim çağrısında bulunduk. Açıklamamızın ardından Türkiye Perakendeciler Federasyonu, İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi, Gıda Perakendecileri Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği gibi sektör temsilcilerinden kampanyaya destek açıklamaları geldi. Şimdi çağrımızı yineliyoruz ve perakende sektörünün tüm temsilcilerini Cumhuriyet'imizin 100. yılında büyük indirim kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz.

Her platformda, otomotiv, konut ve gıda sektörü başta olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için fahiş fiyatla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Enflasyonla mücadelede yapılan düzenlemeler ve denetimlerin yanında yaptığımız çağrının karşılığında gelen destek mesajları ve sektörel bazda zaman geçirmeden uygulanan kampanyaların hepsi Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır, 'Büyük Türkiye'nin önünde kimsenin duramayacağını kanıtlar nitelikte. Enflasyonla mücadelede başarı, vatandaşlarımızla, sektörlerimizle birlikte el ele vererek gerçekleşecek."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonla mücadelenin, sektörlerin tümüyle yapılan istişare görüşmeleri, geniş kapsamlı oturumlarla alınacak kararlar ve uygulamalarla devam edeceğini söyledi.

ZİNCİR MARKETLERDE İNDİRİM BAŞLADI
Ticaret Bakanı Bolat'ın indirim çağrısı etkili olurken Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri bulunan dev zincir marketlerin fiyatlarda indirime gitmeye başladı.

4 ZİNCİR MARKET İNDİRİME GİTTİ
ŞOK Marketler, ekim ayı boyunca her hafta en az 250 üründe olmak üzere toplam 1.000 üründe, yüzde 50'ye varan indirimler sağlayacağını açıklaması ardından BİM ve A101 de indirim kararı aldı.

BİM Ekim ayı içerisinde 500 üründe %50'ye varan indirimler yapacak. BİM'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"BİM olarak pazardaki ağırlığımızın ve bunun getirdiği sorumlulukların farkındayız. Bu kapsamda başta halkımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza değer katmaya odaklanıyoruz. Ekim ayı boyunca yapacağımız indirimlerle ülkemizin enflasyona karşı mücadelesini desteklerken, müşterilerimizin temel ürünlere erişimini de kolaylaştıracağız. Ürün maliyetlerinde artış olmadıkça ürün fiyatlarında artış yapmama ilkemizi, kurulduğumuz ilk günkü kararlılığımızla sürdüreceğiz."

A101'DEN ENFLASYONLA MÜCADELEYE DESTEK
Zincir market A101, birçok üründe yaptığı süresiz indirim politikasıyla kaliteli ürünleri ucuz fiyatlarla müşterilerine ulaştırdığını, ucuz fiyatlarına ek olarak yıl boyu her gün en az 1000 üründe uyguladığı yüzde 50'ye varan indirimle enflasyonla mücadeleyi desteklemeye devam ettiğini açıkladı.

A101, yıl boyu sürdürdüğü kampanyalar ile hem tüketicilerin alım gücünün korunmasına hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam ettiğini duyurdu. 66 binden fazla çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile marka, yılın 12 ayı boyunca yaptığı haftalık kampanyalarla, kaliteli ürünleri her daim uygun fiyatlarla müşterilerine sunarak enflasyonla mücadelede tüketicinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

''1000 ÜRÜNDE YÜZDE 50 İNDİRİM''
A101'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''A101'in temel misyonu kaliteli ürünleri en ucuz fiyatla müşterilerine sunmaktır ve kurulduğu günden beri bu misyonla hareket etmektedir. A101 olarak, tüketicilerin temel ürünlere erişimini kolaylaştıracak her türlü adımı sadece belirli bir dönemde değil, 12 ay boyunca atıyoruz. Artan maliyetlerde ve zorlu piyasa koşullarında müşterilerimize tüm ürün kategorilerinde en ucuz fiyatları sunmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. A101, en ucuz fiyatlarına ek olarak, yıl boyu her gün en az 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirim yapmaktadır. A101, kendisi ile özdeşleşmiş kampanyalarına ek olarak halkımızın ihtiyacı olan tüm ürün kategorilerinde de düzenli olarak indirim yaparak enflasyonla mücadelede tüketicinin ve tüm kurumlarımızın yanında olmaya devam edecektir'' denildi.

ALTUN: GERÇEK İNDİRİMİ HALKIMIZA YANSITMAYA ÇALIŞACAĞIZ
Bakan Bolat'ın indirim çağrısına bir destekte İTO Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center CEO'su Yavuz Altun'dan geldi.

İTO Perakende Komitesi Başkanı olarak zincir marketler ile temas içerisinde olduğunu söyleyen Altun, "Happy Center marketleri olarak gıda ve gıda dışı ürünlerde ciddi indirimlere gittik ve bu indirimler her geçen gün devam edecek" dedi. Açıklamalarını sürdüren Altun, yeni indirimlere ilişkin şunları söyledi:

"Süreçle birlikte gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarında yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük. Bakanımızın da ifade ettiği gibi sürece maksimum katkı sağlamaya çalışacağız. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlerde bu indirimleri yansıtmak istiyoruz. Ancak şu kadar üründe şu kadar indirim yapacağız gibi popülist söylemlerden uzak durup gerçek indirimi halkımıza yansıtmaya çalışacağız."

BİRÇOK MARKA KOLLARI SIVADI
Öte yandan söz konusu çağrı sahada hızlı bir karşılık buldu ve Türkiye'nin önde gelen birçok markası indirim yapmak için kolları sıvadı. Sabah'ta yer alan habere göre, enflasyonu düşürmenin milli bir mesele olduğunu söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yaptığı açıklamada, "Bu çağrıyı önemli buluyoruz. Markalar olarak bizim 'fiyatlar artıyor' algısını kırmamız lazım. Burada tüm tarafların dahil olacağı bir süreçten söz ediyoruz. Eğer bu olursa enflasyonun artış hızında düşüşler olacaktır. Bu sayede vatandaşta da enflasyonun belinin kırılacağı umudu oluşur" dedi. Öncel, markaların indirimlerinin yüzde 10-30 arasında değişebileceği tahmininde bulundu.

GEREKİRSE KAZANMAYALIM
Hazır giyim sektörünün köklü markalarından Kiğılı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da 70 ildeki 180 mağazalarıyla indirime gitmek için çalışma başlattıklarını söyledi. 85 yıldır vatandaşa hizmet ettiklerini söyleyen Kiğılı, "Arkadaşlarımız 100'üncü yıla özel indirim kampanyası için çalışmaya başladı. Kısa sürede uygulamaya alacağız. Gerekirse hiç kazanmadan halkın yanında olmaya, enflasyonun düşüşüne katkı sunmaya kararlıyız" diye konuştu.

HAZIRLIK YAPIYORUZ
İndirim hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Mango Türkiye'nin Genel Müdürü Sezai Eren ise "Biz zaten en fazla indirim yapan markalardan biriyiz. 100'üncü yıla özel indirim yapmak için arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar. Belli promosyonlar, bazı ürünlere özel indirimler yapılacak. Perşembe gününe kadar bu konuda hazırlıklarımızı tamamlayacağız" dedi.

60 BİN MAĞAZA
2018'de de benzer bir kampanyaya BMD markaları olarak katıldıklarını anımsatan Öncel, yurtiçinde derneğin 505 üye markasına ait 60 bin mağaza bulunduğunu dile getirerek, tüm üyelerin çağrıya olumlu yanıt vereceklerini tahmin ettiğini söyledi. Cumhuriyet'in 100. yılına yönelik yapılacak kampanyanın enflasyonun düşüşüne katkı sunmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Öncel, şunları kaydetti: "Kargodan bankaya, tedarikçiden maliyeye herkesin destek vereceği bir indirim kampanyası bizi hedefimize daha kolay ulaştıracaktır. Ekim ve kasımda indirim kampanyalarıyla yüzde 20 ila 30 arasında adetsel artış yakalayabiliriz."

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