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100 bin işçiye torba yasa tanımlandı! 4D'li taşerona kadro detayları netleşiyor! Belediye şirket işçileri, KİT, şoförler...

TBMM, vatandaşların gelirlerini artırma ve emeklilik süreçlerini kolaylaştırma amacıyla önemli düzenlemeleri ele almak üzere harekete geçiyor. Bu düzenlemeler arasında özellikle emeklilerin maaşlarında iyileştirmeler ve emeklilik hakkı kazanan taşeron işçilerin kadroya alınması gibi konular bulunuyor. Taşeron işçiler için kadro düzenlemesi, uzun süredir beklenen bir adım olarak öne çıkıyor ve bu çalışanların daha iyi sosyal güvenceye sahip olmalarını hedefliyor. Peki taşerona kadro son durum ne? İşte detayları...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 12:21 Güncelleme 15 Ekim 2023, 12:21
100 bin işçiye torba yasa tanımlandı! 4D’li taşerona kadro detayları netleşiyor! Belediye şirket işçileri, KİT, şoförler...

100 bin işçiye kadro gelecek mi sorusunun cevabı binlerce çalışan tarafından merakla takip ediliyor. Taşeron işçilere kadro düzenlemesi uzun süredir gündemde olan ve işçilerin sosyal hakları konusunda son derece önem taşıyan konulardan biridir. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ?

Daha önce kadroya geçen 1 milyon taşeron işçilerin haricinde bazı teknik nedenlerle kadro imkanı bulunmayan 100 bin taşeron işçi de bu dönemde kadro imkanı bekliyor.

Bu işçilerle ilgili çalışmalar da yapıldı. KİT'lerdeki taşeronlar ve şoför kadrosundakiler 2. torba yasanın çıkmasını bekliyor.

TORBA YASADA HANGİ MADDELER VAR?

EMEKLİYENİN MAAŞINA REFAH PAYI

Yeni yasama yılına dün başlayan Meclis'in gündemine yılın son çeyreğinde ekonomiye ilişkin bazı düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. Çalışanların ve emeklilerin taleplerine yönelik çalışmalar devam ederken, gerekli düzenlemelerin son şeklini aldıktan sonra parti gruplarının ve milletvekillerinin gündemine gelmesi öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilere verilecek refah payına ilişkin çalışmayı kısa süre içinde tamamlayacak.

PRİM YÜKÜ DÜŞECEK Mİ?

Yaklaşık 1 milyon küçük esnaf ile çiftçinin prim yükünü aşağı çekecek yasal düzenleme de Meclis'e gelecek. Küçük esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek.

EV KADINLARINA KOLAYLIK

Ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanacak, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek. Ev kadınlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

GÜVENCELİ İŞ HAYATI

Bütün çalışanlara kaliteli, güvenceli çalışma hayatı sözü verilirken, pasif işgücü programlarına erişme imkânları artırılacak. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak.

Sosyal güvenlik kapsamı en üst düzeye çıkarılacak. Yaşlı bakım sigortası uygulaması yaşama geçirilecek. Çalışma hayatına devam etmek isteyen yaşlılar için esnek çalışma koşulları oluşturulacak. Mevsimlik tarım işçisi kadınların sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma koşulları iyileştirilecek.

MİLYONLARIN GÖZÜ MECLİS'TE

- Ev kadınlarına emeklilik desteği verilecek.

- Birinci derecedeki bütün memurlara ek gösterge verilecek.

- Küçük esnaf 5 yıl erken emekli olacak.

- Kiracıyı koruma yasası gelecek.

- Emekli zammı netleşecek.

- İşsizlik maaşına erişim kolaylaşacak.

- Emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek.


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