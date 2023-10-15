100 bin işçiye torba yasa tanımlandı! 4D’li taşerona kadro detayları netleşiyor! Belediye şirket işçileri, KİT, şoförler...

100 bin işçiye kadro gelecek mi sorusunun cevabı binlerce çalışan tarafından merakla takip ediliyor. Taşeron işçilere kadro düzenlemesi uzun süredir gündemde olan ve işçilerin sosyal hakları konusunda son derece önem taşıyan konulardan biridir. İşte konuya ilişkin son gelişmeler... TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ? Daha önce kadroya geçen 1 milyon taşeron işçilerin haricinde bazı teknik nedenlerle kadro imkanı bulunmayan 100 bin taşeron işçi de bu dönemde kadro imkanı bekliyor.

Bu işçilerle ilgili çalışmalar da yapıldı. KİT'lerdeki taşeronlar ve şoför kadrosundakiler 2. torba yasanın çıkmasını bekliyor. TORBA YASADA HANGİ MADDELER VAR? EMEKLİYENİN MAAŞINA REFAH PAYI Yeni yasama yılına dün başlayan Meclis'in gündemine yılın son çeyreğinde ekonomiye ilişkin bazı düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. Çalışanların ve emeklilerin taleplerine yönelik çalışmalar devam ederken, gerekli düzenlemelerin son şeklini aldıktan sonra parti gruplarının ve milletvekillerinin gündemine gelmesi öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilere verilecek refah payına ilişkin çalışmayı kısa süre içinde tamamlayacak.