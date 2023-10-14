Yargıtay kararı sevindirdi: Evde çalışana sigorta müjdesi! Kim ne kadar ödeyecek?

TOPLANAN İNEK SÜTÜ ARTTI Türkiye 'de toplanan inek sütü miktarı, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 artışla 823 bin 967 tona yükseldi. Toplanan inek sütü miktarı Ocak- Ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 6 milyon 930 bin ton oldu. Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 azalarak 111 bin 497 tona düştü. Ocak- Ağustos döneminde ise içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 2.2 düşerek 973 bin 590 tona geriledi.

KKM'DEN ÇIKMAK İSTİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas'ın Marakeş kentinde ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İç talebi daha ılımlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, kur korumalı mevduat (KKM) enstrümanından çıkmak istediklerini ifade etti. Şimşek, beklenen enflasyona göre bakıldığında Türkiye'nin reel faiz sunduğunu, bu durumun da TL'yi çekici kıldığını ifade etti.



İNDİRİM ÇAĞRISI

İstanbul ve Ankara ticaret odalarının başkanları, üyelerine 'indirim' çağrısı yaptı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun 750 binden fazla üyesine seslendiğini belirterek, "İTO'ya üye tüm üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirim yapmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim kampanyası çağrısına ilişkin, şöyle konuştu: "Bu süreçte, marketler başta olmak üzere tüm üyelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum."

İKİNCİ EL OTODA FİYATLAR DÜŞÜYOR

Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satış sayısı, Eylül'de Ağustos'a göre yüzde 12 artarak 141 bin 508 oldu, araç fiyatları yüzde 2.59 geriledi. Motor tipine göre değerlendirildiğinde, geçen ay en yüksek pay 85 bin 17 adetlik satışla dizel otomobillerin oldu. İkinci el elektrikli otomobil satış sayısı ise 800 olarak gerçekleşti.