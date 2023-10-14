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Yargıtay kararı sevindirdi: Evde çalışana sigorta müjdesi! Kim ne kadar ödeyecek?

Çalışan kadınların imdadına yetişen yardımcıların sigortalı olabilmelerine yönelik Yargıtay’dan önemli bir karar çıktı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ekim 2023 Güncelleme 14 Ekim 2023, 07:00
Yargıtay kararı sevindirdi: Evde çalışana sigorta müjdesi! Kim ne kadar ödeyecek?

Çalışan kadınların imdadına yetişen yardımcıların sigortalı olabilmelerine yönelik Yargıtay'dan önemli bir karar çıktı. Yargıtay, evde temizlik, yemek, çocuk bakımı gibi işlerde çalışan kadınların sigortalı sayılabilmeleri için belirli ücret ve sürekli çalışma şartı gerektiğine hükmetti.

28 yıl boyu gündelik işleri yapmak için gittiği evde hasta yaşlı kadına da bakan B.Z., bir gün dahi SSK priminin yatırılmadığını öğrendi. Konu yargıya taşınırken; Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin kararında, ev hizmetlerinde meşgul olanların ücretle ve sürekli olarak çalışmaları halinde sigortalı sayılabileceği belirtildi. "Haftanın çoğu ev işlerinde geçirilmiş ve çalışma bir süre devam etmişse, bu çalışma sigortalı çalışma olarak değerlendirilmekte, süreklilik için çalışmanın belli bir yoğunluğa ulaşması aranmaktadır" denilen kararda, davacı kadının sürekli çalışıp çalışmadığının ortaya çıkarılması gerektiğine dikkat çekildi.

75 BİN TON İHRACAT 300 MİLYAR DOLAR GELİR
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 2022-2023 sezonunu rekor ihracatla kapattıklarını, yeni sezonda da 75 bin ton kuru incir ihracatıyla yeni bir rekora imza atmayı hedeflediklerini söyledi. Işık, Türkiye genelindeki kuru incir ihracatında geçen sezon 73 bin 388 ton ile miktar bazında en yüksek rakama ulaştıklarını, değer bazında ise 260 milyon dolar ile ikinci en iyi sezonu yaşadıklarını anımsattı. Kuru incirde yeni sezonun 6 Ekim'de başladığını, 2023- 2024 sezonuna umutlu bir giriş yaptıklarını kaydeden Işık, "2023-2024 sezonunda 75 bin ton kuru incir ihraç ederek 300 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırmak istiyoruz" dedi.

İLAÇ SEKTÖRÜNE KRİSTAL ŞEKER
Konya'daki Çumra Şeker Fabrikası'nda, ilaç sektöründe kullanılmak üzere her yıl 10 bin ton kristal şeker üretimi yapılıyor. Toz şeker üretimi için 2013'te 2 milyon 600 bin metrekare alan üzerine Konya'da kurulan Çumra Şeker Fabrikası'nda, ilaç sanayisinin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli kristal ilaç şekeri için hazırlanan entegre tesis, faaliyetine devam ediyor. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Çumra Şeker Fabrikası'nın, Türkiye'nin en büyük şeker fabrikası olduğunu söyledi. İlaç şekeri üretiminin de burada yapıldığını aktaran Erkoyuncu, şunları kaydetti: "Yıllık 10 bin ton ilaç şekeri üretiyoruz. Türkiye'deki 40 ilaç firmasının ihtiyacını bu tesis karşılıyor. Türkiye'de sadece biz üretiyoruz. Daha önce hep yurt dışından getiriliyordu. Şimdi biz bu açığı kapatmış olduk. İlaç şekeri ithalatını tamamen sonlandırdık. İhtiyaç artarsa 10 bin tonun çok daha üzerinde üretebiliriz."

TOPLANAN İNEK SÜTÜ ARTTI
Türkiye'de toplanan inek sütü miktarı, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 artışla 823 bin 967 tona yükseldi. Toplanan inek sütü miktarı Ocak- Ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 6 milyon 930 bin ton oldu. Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 azalarak 111 bin 497 tona düştü. Ocak- Ağustos döneminde ise içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 2.2 düşerek 973 bin 590 tona geriledi.

KKM'DEN ÇIKMAK İSTİYORUZ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas'ın Marakeş kentinde ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İç talebi daha ılımlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, kur korumalı mevduat (KKM) enstrümanından çıkmak istediklerini ifade etti. Şimşek, beklenen enflasyona göre bakıldığında Türkiye'nin reel faiz sunduğunu, bu durumun da TL'yi çekici kıldığını ifade etti.

İNDİRİM ÇAĞRISI
İstanbul ve Ankara ticaret odalarının başkanları, üyelerine 'indirim' çağrısı yaptı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun 750 binden fazla üyesine seslendiğini belirterek, "İTO'ya üye tüm üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirim yapmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim kampanyası çağrısına ilişkin, şöyle konuştu: "Bu süreçte, marketler başta olmak üzere tüm üyelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum."

İKİNCİ EL OTODA FİYATLAR DÜŞÜYOR
Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satış sayısı, Eylül'de Ağustos'a göre yüzde 12 artarak 141 bin 508 oldu, araç fiyatları yüzde 2.59 geriledi. Motor tipine göre değerlendirildiğinde, geçen ay en yüksek pay 85 bin 17 adetlik satışla dizel otomobillerin oldu. İkinci el elektrikli otomobil satış sayısı ise 800 olarak gerçekleşti.

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