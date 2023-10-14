12 milyonu aşkın kişiye ödenecek ikramiye TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, ayrıntılar da belli oldu. Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek.

HİSSE ORANINDA ÖDEME

Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak. Örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 75 ise 3 bin 750, yüzde 50 ise 2 bin 500, yüzde 25 ise bin 250 lira ikramiye ödemesi yatırılacak.