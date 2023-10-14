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Emekliye, dul ve yetime ikramiye! EYT'liler alacak mı? Hangi şartlar var? Kim ne kadar alacak?

Emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi TBMM Komisyonu’ndan geçti. EYT’liler dahil bu ay aylık alan emekliler, dul ve yetimler eğer çalışmıyorlarsa ödemeden yararlanacak...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ekim 2023 Güncelleme 14 Ekim 2023, 07:25
Emekliye, dul ve yetime ikramiye! EYT’liler alacak mı? Hangi şartlar var? Kim ne kadar alacak?

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12 milyonu aşkın kişiye ödenecek ikramiye TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, ayrıntılar da belli oldu. Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek.

HİSSE ORANINDA ÖDEME
Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak. Örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 75 ise 3 bin 750, yüzde 50 ise 2 bin 500, yüzde 25 ise bin 250 lira ikramiye ödemesi yatırılacak.

EKİM KRİTERİ
1-31 Ekim arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Yani Ekim itibariyle çalışmayanlar ikramiye kapsamında. Çalıştığı halde Ekim gelmeden işten ayrılmış olanlar da ödemeyi alabilecek. Ekim'de 1 gün bile çalışılmış olsa ikramiye ödenmeyecek. Düzenlemeden, emekli aylığı alma ve çalışmama şartlarını sağlayan EYT'liler de yararlanacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; hem emekli hem yüzde 50 ölüm aylığı alan kişiye, kendi aylığı üzerinden 5 bin lira ikramiye verilecek.

NE ZAMAN YASALAŞIR?
Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak düzenleme kapsamında Kasım ayının ilk yarısında da ödemelerin yapılması planlanıyor.



İŞTE ŞARTLARI
Ekim ödeme döneminde emekli aylığı, ölüm aylığıgeliri, sürekli iş göremezlik ödeneği almak. 1-31 Ekim arasındaki herhangi bir tarihte çalışmamak.

KİM, NE KADAR ALACAK?

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