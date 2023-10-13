Tarım Kredi kampanya hazırladı: Etiket fiyatları yarıya inecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın titiz takibinin ardından Tarım Kredi Kooperatif Market ler de gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe fiyatları düşürme kararı aldığını duyurdu.

16 EKİM'DE BAŞLIYOR

Türkiye'nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktasıyla ürünlerini tüketicilerle buluşturan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapacak.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, üretici ile tüketici arasında doğrudan bir kanal oluşturarak, çiftçilerin ürettiği ürünleri en uygun fiyatla tüketicilere ulaştırmayı ve ülke ekonomisine destek olmayı hedefliyor.