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Prim günü 1800, sigorta girişi 10 yıl olanlara yaş şartsız erken emeklilik hakkı var! 2000-2008 sonrası işe başlayanlar dikkat!

Malulen emekli olma şartları, Türkiye'de SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından belirlenir. Bu şartlar, kişinin sağlık durumuna, çalışma geçmişine ve diğer faktörlere dayanır. Malulen emeklilik, kişinin çalışma kapasitesini tamamen veya büyük ölçüde kaybettiği durumlar için geçerlidir. Malulen emekli olmak için öncelikle kişinin bir sağlık kuruluşunda muayene edilmesi gerekir. Sağlık kuruluşunun verdiği rapor, kişinin malulen emekli olup olamayacağını belirler. Bu rapor, kişinin çalışma kapasitesini, hastalığın veya sakatlığın neden olduğu engeli ve diğer sağlık bilgilerini içerir.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 09:50 Güncelleme 14 Ekim 2023, 09:50
Prim günü 1800, sigorta girişi 10 yıl olanlara yaş şartsız erken emeklilik hakkı var! 2000-2008 sonrası işe başlayanlar dikkat!

Emekli olmak için birçok kişi için belirli yaş ve prim günü şartları bulunsa da, malulen emekli olma şartları diğer emeklilik türlerinden farklıdır. Malulen emekli olabilmek için belirli bir çalışma süresi gerekmektedir. Bu süre, sigorta sistemine göre farklılık gösterebilir. Genellikle en az 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olma şartı aranır. İşte detaylar...

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Malulen Emekli Olma Şartları:

Çalışma Süresi: Malulen emekli olmak isteyen kişiler, sigorta sistemleri fark etmeksizin en az 10 yıl süreyle çalışmış olmalıdır.

Prim Gün Sayısı: 10 yıl içerisinde en az 1800 prim günü tamamlanmalıdır.

Sağlık Durumu: Sigortalı çalışanın malulen emekli olabilmesi için sağlık kurumlarından alınacak bir raporla işgücü kaybının en az yüzde 60 oranında olduğu tespit edilmelidir. Bu durum, çalışanın işe başlama tarihinden sonra meydana gelmelidir.

İş Kazası veya Meslek Hastalığı: İş kazası yaşayan veya meslek hastalığına yakalanan kişiler, bu durumlarını ispatladıktan sonra malulen emeklilik hakkı kazanabilirler. Heyete girilerek kayıp oranı belirlenir ve %60 veya daha fazla kayıp olanlar malulen emeklilik hakkını elde edebilirler.

%40 Malullük Raporu: %40 ve üzeri malullük raporuna sahip olan kişiler, diğer malulen emekli olma şartlarını sağladıkları takdirde yaş şartına tabi olmazlar.

Malulen Emeklilik Yaşı:

Malulen emekli olabilmek için yaş şartı bulunmamaktadır. Malulen emekli olmak isteyen kişiler için yaş sınırı geçerli değildir. Önemli olan, çalışanın işgücü kaybının en az yüzde 60 olacak şekilde tespit edilmesi, 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması ve 1800 prim ödeme gününü tamamlamış olmasıdır. Ayrıca, malulen emeklilik için prim borcu bulunmamalıdır.

Malulen emeklilik başvuruları için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilmiş hastanelerde heyet incelemesi yapılır ve çalışanın malullük oranı belirlenir. Bu süreç sonucunda uygun şartları sağlayan kişilere malulen emeklilik hakkı tanınır.


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