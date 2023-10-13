Prim günü 1800, sigorta girişi 10 yıl olanlara yaş şartsız erken emeklilik hakkı var! 2000-2008 sonrası işe başlayanlar dikkat!

Emekli olmak için birçok kişi için belirli yaş ve prim günü şartları bulunsa da, malulen emekli olma şartları diğer emeklilik türlerinden farklıdır. Malulen emekli olabilmek için belirli bir çalışma süresi gerekmektedir. Bu süre, sigorta sistemine göre farklılık gösterebilir. Genellikle en az 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olma şartı aranır. İşte detaylar...
Malulen Emekli Olma Şartları:
Çalışma Süresi: Malulen emekli olmak isteyen kişiler, sigorta sistemleri fark etmeksizin en az 10 yıl süreyle çalışmış olmalıdır.
Prim Gün Sayısı: 10 yıl içerisinde en az 1800 prim günü tamamlanmalıdır.
Sağlık Durumu: Sigortalı çalışanın malulen emekli olabilmesi için sağlık kurumlarından alınacak bir raporla işgücü kaybının en az yüzde 60 oranında olduğu tespit edilmelidir. Bu durum, çalışanın işe başlama tarihinden sonra meydana gelmelidir.