Eylül ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu: 2.204 Togg yola çıktı

KKM'DE REKOR DÜŞÜŞ
Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki hızlı düşüş devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, 6 Ekim haftasında kur korumalı mevduatlar 74.6 milyar lira azalarak 3 trilyon 228 milyar liraya geriledi. Böylelikle bu tür mevduatlarda en hızlı haftalık düşüş kaydedildi. Kur korumalı mevduatın büyüklüğü dolar cinsinden ise 117.6 milyar dolara indi. 6 Ekim haftası itibarıyla KKM'de düşüş serisi 7'nci haftaya yükseldi. 7 haftada yaşanan düşüş 180 milyar lira olarak gerçekleşti.
ÖNLEMLER DEVREDE
KKM'de son dönemde kısıtlayıcı düzenlemeler birbirini izlemişti. Son gelen düzenlemeyle Merkez Bankası uygulama talimatında yapılan değişiklikle, TL dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğu kaldırmıştı. Öte yandan dün açıklanan verilere göre Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 1 haftada 680 milyon dolar artarak 122 milyar 883 milyon dolara çıkarken, bankalardaki yabancı para mevduat ise 400 milyon dolar azalarak 171.6 milyar dolara geriledi.
SU FİRMALARINA SORUŞTURMA
Rekabet Kurulu, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret ile Susa Gıda Maddeleri Pazarlama Ticaret (Buzdağı Su) hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, rekabet ihlali iddialarına yönelik ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitlerin kurul toplantısında görüşüldüğü, soruşturma açılmasına karar verildiği belirtildi.
KAMPÜSLERDE FESTİVAL HEYECANI
Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, eğlenceyi ve müziği üniversite kampüslerine taşıyor. 'Selfy Kampüste' konseptiyle 12-26 Ekim tarihleri arasında üniversitelerde; konserler, oyun turnuvaları, çeşitli yarışmalar ve birbirinden renkli aktiviteler düzenlenecek. KÖFN ve Can Bonomo'nun en sevilen şarkılarını gençlerle birlikte seslendireceği Selfy Fest23'te, ayrıca Türk Telekom yöneticileri ve ekranların sevilen isimleri kariyer sohbetlerinde öğrencilerle buluşacak. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Gençleri bu yıl da dopdolu bir Selfy Fest bekliyor" diye konuştu.