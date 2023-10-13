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Eylül ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu: 2.204 Togg yola çıktı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında eylül ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla açıklandı. Togg, Eylül ayında 2 bin 204 adet teslimat gerçekleştirdi. İşte sizler için derlediğimiz 13 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ekim 2023 Güncelleme 13 Ekim 2023, 06:58
Eylül ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu: 2.204 Togg yola çıktı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.9 artarak 96 bin 793 adet oldu. Eylül'de otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76.7 artarak 78 bin 971 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 2.4 artışla 17 bin 822 seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 11 bin 722 ile Fiat oldu. Fiat'ı 9 bin 756 satışla Renault ve 5 bin 636 satışla Chery izledi. Togg'un teslimatları Eylül ayı için 2 bin 204 adet olarak gerçekleşti. Lüks otomobil grubunda Eylül'de 85 Porsche, 28 Maserati, 30 Lexus, 5 Jaguar, 4 Bentley, 2 Aston Martin ve 1 Ferrari satışı gerçekleştirildi.

KULLANILMAYAN TELEFON İÇİN 1 YIL SÜRE
Milyonlarca cep kullanıcısını ilgilendiren iki önemli karar dün yürürlüğe girdi. Buna göre; son 1 yılda sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri havuzdan çıkaralarak kullanıma kapatılacak. Bu süre daha önce 7 yıl olarak uygulanıyordu.

Cep telefonlarına ilişkin karar 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek. Düzenlemeye göre, sistemde kayıtlıyken son kesintisiz 1 yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın haberleşme bağlantısı 24 saat içinde kesilecek. Siyah listedeki telefonun kullanılması durumunda cihaz kullanıcısının elektronik haberleşme hizmetlerinden faydalanma talebi, ilgili abone numarası bilgisiyle birlikte işletmeci tarafından derhal kuruma bildirilecek. Bildirimin ardından cihazın son kullanıcılarından birine ait abone numarasıyla kullanıldığına ilişkin yapılan kontrolün olumlu sonuçlanması halinde cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilecek.



MARAKEŞ ÇIKARMASI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi. Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto ile de bir araya gelen Erkan, Barclays ve Deutsche Bank'ın organize ettiği yatırımcı toplantılarına da katıldı.

KKM'DE REKOR DÜŞÜŞ
Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki hızlı düşüş devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, 6 Ekim haftasında kur korumalı mevduatlar 74.6 milyar lira azalarak 3 trilyon 228 milyar liraya geriledi. Böylelikle bu tür mevduatlarda en hızlı haftalık düşüş kaydedildi. Kur korumalı mevduatın büyüklüğü dolar cinsinden ise 117.6 milyar dolara indi. 6 Ekim haftası itibarıyla KKM'de düşüş serisi 7'nci haftaya yükseldi. 7 haftada yaşanan düşüş 180 milyar lira olarak gerçekleşti.

ÖNLEMLER DEVREDE
KKM'de son dönemde kısıtlayıcı düzenlemeler birbirini izlemişti. Son gelen düzenlemeyle Merkez Bankası uygulama talimatında yapılan değişiklikle, TL dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğu kaldırmıştı. Öte yandan dün açıklanan verilere göre Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 1 haftada 680 milyon dolar artarak 122 milyar 883 milyon dolara çıkarken, bankalardaki yabancı para mevduat ise 400 milyon dolar azalarak 171.6 milyar dolara geriledi.

SU FİRMALARINA SORUŞTURMA
Rekabet Kurulu, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret ile Susa Gıda Maddeleri Pazarlama Ticaret (Buzdağı Su) hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, rekabet ihlali iddialarına yönelik ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitlerin kurul toplantısında görüşüldüğü, soruşturma açılmasına karar verildiği belirtildi.

KAMPÜSLERDE FESTİVAL HEYECANI
Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, eğlenceyi ve müziği üniversite kampüslerine taşıyor. 'Selfy Kampüste' konseptiyle 12-26 Ekim tarihleri arasında üniversitelerde; konserler, oyun turnuvaları, çeşitli yarışmalar ve birbirinden renkli aktiviteler düzenlenecek. KÖFN ve Can Bonomo'nun en sevilen şarkılarını gençlerle birlikte seslendireceği Selfy Fest23'te, ayrıca Türk Telekom yöneticileri ve ekranların sevilen isimleri kariyer sohbetlerinde öğrencilerle buluşacak. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Gençleri bu yıl da dopdolu bir Selfy Fest bekliyor" diye konuştu.

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