Eylül ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu: 2.204 Togg yola çıktı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.9 artarak 96 bin 793 adet oldu. Eylül'de otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76.7 artarak 78 bin 971 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 2.4 artışla 17 bin 822 seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 11 bin 722 ile Fiat oldu. Fiat'ı 9 bin 756 satışla Renault ve 5 bin 636 satışla Chery izledi. Togg'un teslimatları Eylül ayı için 2 bin 204 adet olarak gerçekleşti. Lüks otomobil grubunda Eylül'de 85 Porsche, 28 Maserati, 30 Lexus, 5 Jaguar, 4 Bentley, 2 Aston Martin ve 1 Ferrari satışı gerçekleştirildi.