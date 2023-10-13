1800 gün indirim EYT kapısı açacak: Bağ-Kur reformu kimleri kapsayacak? Nasıl emekli olunacak? Sistem nasıl işleyecek?

KÜÇÜK ESNAF YARARLANACAK

Düzenlemeden esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı küçük esnaf yararlanacak. Prim indiriminde çalışan sayısına da bakılacak. Yasada netleşecek düzenleme ile 10 ve altı çalışan işyerlerinde çalışanların yararlanması seçeneği ön plana çıkıyor. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri düzenlemeden faydalanamayacak. Bağ-Kur statüsünde olup isteğe bağlı sigortalı olanlar da prim indirimi kapsamında yer almayacak.





BUGÜNKÜ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında, işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9000 gün (25 yıl) olarak tespit edildi. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9000 prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

Normal koşullarda SSK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken, Bağ-Kur'da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN