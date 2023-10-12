Ziraat Bankası’ndan akaryakıt sektörüne özel destek! Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık anlattı: Yüzde 1.59’a varan avantajlı fiyatlama koşulları...

Ziraat Bankası , akaryakıt sektöründe üye iş yerlerine özel olarak belirlediği fiyat ve ücretler ile maliyet avantajı sunmaya devam ediyor.

Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, kredi kartı ve banka kartı ile yapılacak akaryakıt alımlarımda, firma maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak için üye iş yeri komisyon oranları ve POS ücretlerinin, iş yerinin tercihine göre üç farklı modeldeki özel fiyatlama seçenekleri ile belirlenebileceğini belirtti.

Sağlık, "Her firma ve bayi kendi özel koşullarına uygun olan fiyatlama modelini tercih ederken, bu uygulama kapsamında bankamız kartları Ziraat BANKKART'a özel yüzde 1.59'a varan avantajlı fiyatlama koşullarından yararlanma imkanı da bulabilecektir. Ayrıca firmalarımız için avantajlı faiz oranlarıyla DBS ve indirimli komisyon oranı ile teminat mektubu imkanları da sunulmaktadır" ifadelerini kullandı.

MOBİLYACILAR FİYATLARI SABİTLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın çağrısı üzerine harekete geçen mobilyacılar fiyatları sabitleme kararı aldı. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, federasyon üyesi 15 derneğin yıl sonuna kadar mobilyada perakende fiyatlarına zam yapmayacağını belirterek, şöyle konuştu: "Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele politikalarına destek için aldığımız kararın, evlilik hazırlığında olan ya da evini yenilemeyi düşünen insanlarımızın yükünü azaltacağına inanıyoruz."