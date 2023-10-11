32-46-92 günlük mevduat getirisi vites attı! İşte yeni faiz oranları

DenizBank - E-Mevduat
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 4.097,75 TL
Vade Sonu Tutar: 124.097,75 TL
DenizBank, E-Mevduat hesabı ile yatırımcılarına cazip bir faiz oranı sunuyor.
Fibabanka - Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 3.997,81 TL
Vade Sonu Tutar: 123.997,81 TL
Fibabanka, Kiraz Hesap ile müşterilerine mevduatlarını değerlendirmeleri için bir fırsat sunuyor.
Alternatif Bank - VOV Hesap
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 3.997,81 TL
Vade Sonu Tutar: 123.997,81 TL
Alternatif Bank, VOV Hesap ile yüksek faiz oranı sunuyor.
N Kolay - N Kolay Bono
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 3.897,86 TL
Vade Sonu Tutar: 123.897,86 TL
N Kolay, cazip bir faiz oranı sunmayan bir mevduat ürünü olan N Kolay Bono ile dikkat çekiyor.
Yapı Kredi - Dönüşüm Hesabı TL
Faiz Oranı: %33
Net Kazanç: 3.298,19 TL
Vade Sonu Tutar: 123.298,19 TL
Yapı Kredi, Dönüşüm Hesabı ile farklı bir faiz oranı sunuyor.
Enpara.com - Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %32,5
Net Kazanç: 3.248,22 TL
Vade Sonu Tutar: 123.248,22 TL
Enpara.com, müşterilerine vadeli hesap ile yatırım yapma fırsatı sunuyor.
Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %32
Net Kazanç: 3.198,25 TL
Vade Sonu Tutar: 123.198,25 TL
Garanti BBVA, E-Vadeli Hesap ile yatırımcılara faiz kazancı sunuyor.
120.000 TL 46 Gün Vadeli Mevduat Kazançları
Mevduat hesaplarının getirisi, vade süresi ve faiz oranına bağlı olarak değişir. İşte farklı bankaların sunmuş olduğu faiz oranlarına göre hesaplanan kazançlar:
ING Bank - e-Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 5.746,85 TL
Vade Sonu Tutar: 125.746,85 TL
ING Bank'ın e-Turuncu Hesabı, yüksek faiz oranıyla dikkat çekiyor.
Odea Bank - Yeni Vadeli Mevduat Hesap
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 6.321,53 TL
Vade Sonu Tutar: 126.321,53 TL
Odea Bank, cazip faiz oranları sunarak yatırımcıları cezbetmeye çalışıyor.
TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 6.034,19 TL
Vade Sonu Tutar: 126.034,19 TL
TEB, Marifetli Hesap ile yatırımcılarına avantajlı bir faiz oranı sunuyor.
Anadolubank - ON Plus
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 6.034,19 TL
Vade Sonu Tutar: 126.034,19 TL
Anadolubank, yüksek faiz oranıyla müşterilerine kazanç sağlamayı hedefliyor.
DenizBank - E-Mevduat
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 5.890,52 TL
Vade Sonu Tutar: 125.890,52 TL
DenizBank, E-Mevduat hesabı ile yatırımcılarına cazip bir faiz oranı sunuyor.
120.000 TL 92 Gün Vadeli Mevduat Kazançları
ING - e-Turuncu Hesap:
Faiz Oranı: %23
Net Kazanç: 6.608,88 TL
Vade Sonu Tutar: 126.608,88 TL
Odea - Yeni Vadeli Mevduat Hesap:
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 12.643,07 TL
Vade Sonu Tutar: 132.643,07 TL
DenizBank - E-Mevduat:
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 12.355,73 TL
Vade Sonu Tutar: 132.355,73 TL