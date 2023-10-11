SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

32-46-92 günlük mevduat getirisi vites attı! İşte yeni faiz oranları

Mevduat hesaplarının getirisi, vade süresi ve faiz oranına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Vatandaşlar, farklı tutarlarda birikimlerini değerlendirmek ve en iyi getiriyi elde etmek amacıyla ekim ayının ilk günlerinden itibaren güncel mevduat faiz oranlarını incelemektedirler. Bu bağlamda, farklı bankaların resmi internet sitelerinde yer alan faiz oranlarına dayalı olarak 32, 46 ve 92 günlük vade süreleri sonunda ne kadar kazanç sağlanabileceği araştırılmaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 12:08 Güncelleme 12 Ekim 2023, 12:08
32-46-92 günlük mevduat getirisi vites attı! İşte yeni faiz oranları

Mevduat hesapları, tasarruflarını güvende tutmak isteyen kişiler için önemli bir finansal araçtır. Bu hesaplar, belirli bir vade süresi boyunca birikimlerinizi bir bankada saklamak ve karşılığında faiz kazanmak amacıyla kullanılır. Ancak her bankanın mevduat hesapları için sunduğu faiz oranları farklıdır ve vade süresi uzadıkça elde edilen getiri de artabilir. Ekim ayı, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir dönemdir. Mevduat hesapları, tasarruflarını değerlendirmek isteyenler için popüler bir seçenektir.

120.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ING Bank - e-Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 3.997,81 TL
Vade Sonu Tutar: 123.997,81 TL

ING Bank'ın e-Turuncu Hesabı, yüksek faiz oranıyla dikkat çekiyor.

Odea Bank - Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 4.297,64 TL
Vade Sonu Tutar: 124.297,64 TL

Odea Bank, cazip faiz oranları sunarak yatırımcıları cezbetmeye çalışıyor.

TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 4.197,7 TL
Vade Sonu Tutar: 124.197,7 TL

TEB, Marifetli Hesap ile yatırımcılarına avantajlı bir faiz oranı sunuyor.

Anadolubank - ON Plus

Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 4.197,7 TL
Vade Sonu Tutar: 124.197,7 TL

Anadolubank, yüksek faiz oranıyla müşterilerine kazanç sağlamayı hedefliyor.

DenizBank - E-Mevduat

Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 4.097,75 TL
Vade Sonu Tutar: 124.097,75 TL

DenizBank, E-Mevduat hesabı ile yatırımcılarına cazip bir faiz oranı sunuyor.

Fibabanka - Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 3.997,81 TL
Vade Sonu Tutar: 123.997,81 TL

Fibabanka, Kiraz Hesap ile müşterilerine mevduatlarını değerlendirmeleri için bir fırsat sunuyor.

Alternatif Bank - VOV Hesap

Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 3.997,81 TL
Vade Sonu Tutar: 123.997,81 TL

Alternatif Bank, VOV Hesap ile yüksek faiz oranı sunuyor.

N Kolay - N Kolay Bono

Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 3.897,86 TL
Vade Sonu Tutar: 123.897,86 TL

N Kolay, cazip bir faiz oranı sunmayan bir mevduat ürünü olan N Kolay Bono ile dikkat çekiyor.

Yapı Kredi - Dönüşüm Hesabı TL

Faiz Oranı: %33
Net Kazanç: 3.298,19 TL
Vade Sonu Tutar: 123.298,19 TL

Yapı Kredi, Dönüşüm Hesabı ile farklı bir faiz oranı sunuyor.

Enpara.com - Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %32,5
Net Kazanç: 3.248,22 TL
Vade Sonu Tutar: 123.248,22 TL

Enpara.com, müşterilerine vadeli hesap ile yatırım yapma fırsatı sunuyor.

Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %32
Net Kazanç: 3.198,25 TL
Vade Sonu Tutar: 123.198,25 TL

Garanti BBVA, E-Vadeli Hesap ile yatırımcılara faiz kazancı sunuyor.

120.000 TL 46 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

Mevduat hesaplarının getirisi, vade süresi ve faiz oranına bağlı olarak değişir. İşte farklı bankaların sunmuş olduğu faiz oranlarına göre hesaplanan kazançlar:

ING Bank - e-Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 5.746,85 TL
Vade Sonu Tutar: 125.746,85 TL

ING Bank'ın e-Turuncu Hesabı, yüksek faiz oranıyla dikkat çekiyor.

Odea Bank - Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 6.321,53 TL
Vade Sonu Tutar: 126.321,53 TL

Odea Bank, cazip faiz oranları sunarak yatırımcıları cezbetmeye çalışıyor.

TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 6.034,19 TL
Vade Sonu Tutar: 126.034,19 TL
TEB, Marifetli Hesap ile yatırımcılarına avantajlı bir faiz oranı sunuyor.

Anadolubank - ON Plus

Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 6.034,19 TL
Vade Sonu Tutar: 126.034,19 TL
Anadolubank, yüksek faiz oranıyla müşterilerine kazanç sağlamayı hedefliyor.

DenizBank - E-Mevduat

Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 5.890,52 TL
Vade Sonu Tutar: 125.890,52 TL
DenizBank, E-Mevduat hesabı ile yatırımcılarına cazip bir faiz oranı sunuyor.

120.000 TL 92 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ING - e-Turuncu Hesap:

Faiz Oranı: %23
Net Kazanç: 6.608,88 TL
Vade Sonu Tutar: 126.608,88 TL
Odea - Yeni Vadeli Mevduat Hesap:

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 12.643,07 TL
Vade Sonu Tutar: 132.643,07 TL

DenizBank - E-Mevduat:

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 12.355,73 TL
Vade Sonu Tutar: 132.355,73 TL

Anadolubank - ON Plus:

Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 12.068,38 TL
Vade Sonu Tutar: 132.068,38 TL
N Kolay - N Kolay Bono:

Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 11.206,36 TL
Vade Sonu Tutar: 131.206,36 TL

Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap:

Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 10.056,99 TL
Vade Sonu Tutar: 130.056,99 TL


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Türkiye Gazze’ye insani yardım gönderdi!
İsrail sivilleri silahlandırıyor! İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir dağıtımı denetledi!
Otorapor
SON DAKİKA