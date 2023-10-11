32-46-92 günlük mevduat getirisi vites attı! İşte yeni faiz oranları

Mevduat hesapları, tasarruflarını güvende tutmak isteyen kişiler için önemli bir finansal araçtır. Bu hesaplar, belirli bir vade süresi boyunca birikimlerinizi bir bankada saklamak ve karşılığında faiz kazanmak amacıyla kullanılır. Ancak her bankanın mevduat hesapları için sunduğu faiz oranları farklıdır ve vade süresi uzadıkça elde edilen getiri de artabilir. Ekim ayı, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir dönemdir. Mevduat hesapları, tasarruflarını değerlendirmek isteyenler için popüler bir seçenektir.