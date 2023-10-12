A101, BİM, ŞOK, Migros Market ve tüm zincir marketlerde bu saatten sonra... 81 ilde yasak kapsama alındı! Ve alarm çaldı!

Ayrıca diğer bir düzenleme ile de küçük esnafı korumak için zincir marketlere belli ürünlerin satışı konusunda sınır geliyor. Yasa teklifi kapsamında küçük zincir marketler sigara, telefon, mobilya, beyaz eşya, tekstil gibi ürünleri satamayacak.
KADEMELİ SINIRLAMA
Yapılan çalışma kapsamında zincir marketlerin hizmet verdikleri alanlarına göre neleri satıp neleri satamayacakları belirlenecek. Burada bir kademelendirme yapacak. 5 bin metre ve üstünde alanlara sahip marketler için sınırlama geçerli olmayacak. Bunun altında alana sahip marketler için ise tek tek alanlarına göre bir listeleme yapılacak. Örneğin, "Alanı bin metre kare olan marketler beyaz eşya, telefon, , alanı 2 bin metre kare alanlar mobilya, sigara gibi ürünleri ürünleri satamaz" denilecek. Bu alanların ne kadar olacağı ise henüz netleşmedi.
400 METREKARE ALTINA SATIŞ SINIRLAMASI
Alanı 400 ( bu alan daha da aşağı çekilebilir)yüz metre kare ve altında olanlar zincir marketler ise belirlenen ürün gruplarının tümünü satamayacaklar. AK Parti kurmayları, "Bazı market zincirleri mezralara kadar girdi. Burada mobilyadan yastığa kadar her şey satıyor. Küçük esnaf batıyor" diye tepki gösteriyor.
TELEFON, BEYAZ EŞYA...
Teklifte, 400 metre karenin altındaki marketlere beyaz eşya, telefon, sigara, züccaciye, mobilya, tekstil, ev eşyaları, gibi ürünlerin satışı yasaklanacak. Buralarda sadece gıda ve temizlik maddeleri satılabilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, bu marketlere gıda olduğu için ekmek ile ilgili bir sınırlama getirilmesinin düşünülmediği bildirildi.