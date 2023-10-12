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A101, BİM, ŞOK, Migros Market ve tüm zincir marketlerde bu saatten sonra... 81 ilde yasak kapsama alındı! Ve alarm çaldı!

Gıda düzenlemeleri ve denetlemeleri çerçevesinde, Türkiye'de nar aromalı ürünlerin satışı sıkı bir denetime tabi tutuluyor. Bu çerçevede nar ekşisi izlenimi veren veya nar aromalı olarak etiketlenen ürünler, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünlerin yurt içinde satılması yasaklandı. Ayrıca zincir marketlere belli ürünlerin satışı konusunda sınır geliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 11:36 Güncelleme 13 Ekim 2023, 11:37
A101, BİM, ŞOK, Migros Market ve tüm zincir marketlerde bu saatten sonra... 81 ilde yasak kapsama alındı! Ve alarm çaldı!

Zincir marketlerden alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Hanımlar beyler dikkat, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik," nar ekşisi ürünleriyle ilgili önemli düzenlemeler getiriyor. Nar ekşisi, artık nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka hiçbir gıda bileşeni eklenmeden üretilmelidir. Sadece bu da değil! Diğer bir düzenleme ile de sigara, telefon, mobilya, beyaz eşya, tekstil gibi ürünlere de yasak yolda! İşte tüm merak edilenler...

PİYASADA BULUNDURULAMAYACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek.

Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

Ayrıca diğer bir düzenleme ile de küçük esnafı korumak için zincir marketlere belli ürünlerin satışı konusunda sınır geliyor. Yasa teklifi kapsamında küçük zincir marketler sigara, telefon, mobilya, beyaz eşya, tekstil gibi ürünleri satamayacak.

KADEMELİ SINIRLAMA

Yapılan çalışma kapsamında zincir marketlerin hizmet verdikleri alanlarına göre neleri satıp neleri satamayacakları belirlenecek. Burada bir kademelendirme yapacak. 5 bin metre ve üstünde alanlara sahip marketler için sınırlama geçerli olmayacak. Bunun altında alana sahip marketler için ise tek tek alanlarına göre bir listeleme yapılacak. Örneğin, "Alanı bin metre kare olan marketler beyaz eşya, telefon, , alanı 2 bin metre kare alanlar mobilya, sigara gibi ürünleri ürünleri satamaz" denilecek. Bu alanların ne kadar olacağı ise henüz netleşmedi.

400 METREKARE ALTINA SATIŞ SINIRLAMASI

Alanı 400 ( bu alan daha da aşağı çekilebilir)yüz metre kare ve altında olanlar zincir marketler ise belirlenen ürün gruplarının tümünü satamayacaklar. AK Parti kurmayları, "Bazı market zincirleri mezralara kadar girdi. Burada mobilyadan yastığa kadar her şey satıyor. Küçük esnaf batıyor" diye tepki gösteriyor.

TELEFON, BEYAZ EŞYA...

Teklifte, 400 metre karenin altındaki marketlere beyaz eşya, telefon, sigara, züccaciye, mobilya, tekstil, ev eşyaları, gibi ürünlerin satışı yasaklanacak. Buralarda sadece gıda ve temizlik maddeleri satılabilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, bu marketlere gıda olduğu için ekmek ile ilgili bir sınırlama getirilmesinin düşünülmediği bildirildi.


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